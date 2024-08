Ufopa realiza mapeamento para combater casos de assédio sexual; saiba como denunciar

Com o objetivo de combater casos de assédio sexual, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está lançando uma pesquisa para mapear esse tipo de prática na comunidade acadêmica. Alunas de graduação e pós-graduação, servidoras técnicas, docentes e terceirizadas (mulheres cis e trans) da Ufopa poderão realizar denúncias por meio de um formulário on-line.

O documento ficará disponível para preenchimento até o dia 18 de agosto. O objetivo desse diagnóstico é a implementação de políticas e ações de enfrentamento ao assédio sexual praticado no ambiente acadêmico e o aprimoramento dos canais de denúncia e dos mecanismos de apuração da Ufopa. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail cidi.proges@ufopa.edu.br.

Sigilo

O questionário garante o direito de sigilo das informações. Os dados levantados no mapeamento serão de acesso restrito aos servidores da Diretoria de Políticas Estudantis e Ações Afirmativas e seguirão a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Além disso, os dados serão utilizados de forma anônima para publicação de relatórios técnicos, construção de políticas institucionais e reflexões acadêmicas sobre violência de gênero. A iniciativa é realizada por meio da Diretoria de Políticas Estudantis e Ações Afirmativas (DPEAA).