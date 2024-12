Uepa oferece 20 vagas para mestrado em Língua Portuguesa e Literaturas; veja como se inscrever

Professores da Educação Básica com formação em Letras-Língua Portuguesa ou Letras-Libras podem se candidatar ao processo seletivo do Mestrado Profissional em Ensino de Língua Portuguesa e suas Literaturas, oferecido pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). As inscrições devem ser realizadas até o dia 13 de dezembro de 2024, exclusivamente no sistema on-line da universidade, através do endereço sistemas.uepa.br.

O programa, que integra o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas (PPGELL), disponibiliza 20 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e cotas. Os candidatos podem escolher entre duas linhas de pesquisa: 'Estudos Linguísticos: Saberes e Práticas' e 'Estudos Literários e suas Práxis Educativas'.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: a análise do currículo, de caráter classificatório, e a avaliação do pré-projeto de pesquisa, que é eliminatória. O modelo do pré-projeto está disponível no edital, juntamente com outras orientações importantes.

Segundo o cronograma, o resultado final será divulgado no dia 7 de fevereiro de 2025, e os aprovados deverão efetivar a matrícula entre 10 e 28 de fevereiro. O início das aulas está previsto para o dia 5 de março de 2025.

Mais informações, como o cronograma completo e o link para inscrições, estão detalhadas no edital. Confira o documento no site oficial da Uepa: www.uepa.br.