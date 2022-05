Uepa libera coordenações de cursos para definir sobre aulas em Belém e interior

Frente às informações que correm pelas redes sociais [sobre suposto toque de recolher em Belém] e visando prezar pela integridade física da comunidade acadêmica, a Direção do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) deixou a cargo das coordenações dos cursos definir se as atividades desta quarta-feira (18) serão presenciais ou on-line, na capital e interior.

A informação foi repassada para O Liberal, na noite desta quarta-feira (18), por meio de nota da universidade. O posicionamento foi dado após a reportagem questionar sobre um possível cancelamento das aulas que começou a circular desde cedo em grupos de WhatsApp.

No fim da tarde desta quarta-feira, segundo informações de alunos da universidade, a Direção do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) suspendeu aula e prova do curso noturno de Secretariado Executivo Trilíngue, do campus da travessa Djalma Dutra, no bairro do Telégrafo. Estudantes dizem que há receio diante do histórico de recentes homicídios na cidade e do suposto toque de recolher.

Professor universitário e coordenador do curso de Secretariado Executivo Trilíngue da Uepa, Marcelo Correia confirmou ao Grupo Liberal que as aulas do curso de Secretariado, especificamente, estão suspensas nesta noite de quarta-feira (18), em razão do temor de estudantes e professores diante do aumento do número de homicídios, na capital paraense, nos últimos dias.

"Houve uma reunião de professores nesta tarde, sobre outras pautas, mas surgiu a questão dos comentários de alunos sobre a instabilidade na cidade por causa do número grande de homicídios. Circulou até a conversa sobre um toque de recolher que circula nas redes sociais em nome da polícia, então, eu atendendo o pedido dos discentes, decidi suspender as aulas na noite desta quarta-feira", afirmou o professor Marcelo Correia.