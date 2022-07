Uepa divulga três novas repescagens do Processo Seletivo 2022; confira as datas de inscrição

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta sexta-feira (8), três novas convocações para alunos inscritos nos Processo Seletivo 2022, Processo Seletivo 2022-2 (vagas remanescentes) e Processo Seletivo Especial - Enfermagem Parauapebas. As matrículas serão realizadas em duas etapas: cadastro online e entrega presencial de documentos.

Segundo a instituição, primeiramente, os alunos têm até o dia 11 de julho para fazer o cadastro online pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. A segunda etapa é a entrega presencial dos documentos, de 12 a 14 de julho, nos campi onde os novos alunos foram aprovados.

O Prosel 2022, em sua quinta repescagem, convoca mais trezentos alunos para os cursos de Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Educação Física, Licenciatura em Física, Relações Internacionais, Design, Engenharia de Produção, Ciências da Religião, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História Letras - Língua Portuguesa, Letras - Língua Inglesa, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química,Medicina, Secretariado Executivo Trilíngue, Tecnologia de Alimentos, Tecnologia em Comércio Exterior, Terapia Ocupacional,

Licenciatura em Ciências Biológicas, Tecnologia de Alimentos, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Florestal, Licenciatura em Geografia, Biomedicina e Fisioterapia., nos campi da Universidade em Altamira, Barcarena, Belém, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açu, Marabá, Salvaterra, São Miguel do Guamá e Tucuruí. Foram convocados 206 cotistas e 113 não cotistas.

Já no Prosel 2022-2, que convoca os aprovados para a seleção de vagas remanescentes, foram chamados 65 alunos, 45 cotistas e 20 não cotistas, para os cursos de Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Matemática, Engenharia Florestal, Licenciatura em Química e Licenciatura em Filosofia, nos campi de Castanhal, Conceição do Araguaia, Marabá e São Miguel do Guamá.

Em Parauapebas, foram chamados 21 candidatos, sendo 15 cotistas e 6 não cotistas, para o curso de Enfermagem, ofertado pelo Processo Seletivo Especial. No município, a entrega presencial dos documentos deve ser realizada no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup), que fica na Quadra Especial, R. A - Cidade Nova.



As listas estão disponíveis nos links:

PROCESSO SELETIVO 2022 - 5ª chamada Subsequente

PROCESSO SELETIVO VAGAS REMANESCENTES 2022 - 1ª chamada Subsequente

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARAUAPEBAS ENFERMAGEM 2022 - 2ª chamada Subsequente