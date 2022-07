Uepa divulga repescagem de processo seletivo destinado ao Forma Pará

Na tarde desta quarta-feira (13), a Universidade Estadual do Pará (Uepa) divulgou a 1ª repescagem do Prosel Especial destinado às vagas do Forma Pará. De acordo com comunicado feito pela instituição no Twitter, a matrícula dos classificados deve ser feita do dia 13 até o dia 15 de julho.

As vagas abrangem os cursos com ofertas no municípios de Bom Jesus do Tocantins, Bragança, Conceição do Araguaia, Marituba, Rio Maria, Santo Antônio do Tauá e São Sebastião da Boa Vista. Dentre os formações para classificação estão: Enfermagem, Fisioterapia, Licenciatura em Letras/Libras e Licenciatura em Pedagogia

VEJA MAIS

Ainda segundo a instituição, a entrega de documentos para ingresso no curso inicia no dia 18 de julho, com encerramento no dia 20 deste mês. A lista de classsificados pode ser visualizada online.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)