Uepa divulga 1° repescagem do Prosel 2024; veja lista dos convocados

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta terça-feira (20), o edital de candidatos convocados da 1º Repescagem do Processo Seletivo (Prosel) de 2024, do Processo Específico de Libras e do Processo Específico de Música. A relação dos aprovados está disponível neste link. A pré-matrícula online deve ser realizada nesta quarta-feira (21) por meio do link do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

Os candidatos aprovados nas cotas étnico-raciais devem se dirigir até o dia 22, ao campus onde foram aprovados, para a verificação da autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação. Já no dia 23, será realizada a confirmação de matrícula para todos os candidatos nas Coordenações de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), com entrega obrigatória dos documentos.

Segundo as informações da Diretoria de Acesso à Avaliação (DAA), ao todo, 1.565 candidatos foram selecionados nesta 1º Repescagem do Prosel, sendo 306 cotistas étnico-raciais, 593 de cotas socioeconômicas e 666 não-cotistas. Os processos específicos de Libras e Música somam, no total, 12 convocados.

Veja a documentação obrigatória para confirmar a matrícula

- Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa, disponível no momento da matrícula presencial;

- Carteira de Identidade;

- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

- 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

- Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

- Histórico Escolar do Ensino Médio;

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

- Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

- Formulário de Autodeclaração (para candidatos classificados nas cotas etnico-raciais), disponível no edital 08-2024;

- Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena (para candidatos classificados nas cotas étnico-raciais), disponível no edital 08-2024;

- Laudo médico, comprovando a perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de (500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (para candidatos classificados no curso de licenciatura em LIBRAS - Vagas para Pessoas Surdas).