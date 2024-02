Repescagem UFPA 2024: resultado sairá até sexta-feira (23)

A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio das suas redes sociais, informou nesta terça-feira (20), que divulgará sua primeira repescagem até a próxima sexta-feira (23). A instituição disse ainda que o processo de habilitação da chamada regular dos aprovados no Processo Seletivo 2024 (PS 2024) já está em fase final.

A habilitação do vínculo institucional para consulta das (os) calouras(os) da chamada regular ocorreu dia 27 de janeiro, para o preenchimento do Cadastro Online de Calouros (COC).

VEJA MAIS

Após a habilitação dos(as) convocados(as) nesta primeira chamada, houve a possibilidade de serem realizadas repescagens de vagas sem estudantes habilitados(as) e a reoferta de vagas não preenchidas. A primeira reoferta ocorreu no dia 29, para aqueles que optaram por se matricular em suas segundas opções de curso.

Já os(as) candidatos(as) que não foram classificados(as) retornarão, automaticamente, para a lista de espera do PS 2024 para as possíveis repescagens, sendo a primeira com previsão para até o dia 23 de fevereiro.