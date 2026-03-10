Uepa convoca 43 candidatos na 1ª repescagem do curso de Gastronomia; veja a lista

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta terça-feira (10), a primeira chamada subsequente do Processo Seletivo Específico para o curso de Gastronomia, com 43 convocados. As matrículas iniciam nesta terça-feira (10), com etapas online e presenciais.

Para efetivar a matrícula, os novos aprovados na segunda repescagem do Prosel 2026 e na primeira repescagem do curso de Gastronomia deverão realizar duas etapas: a primeira é a pré-matrícula, que deve ser feita de forma on-line entre os dias 10 e 11 de março.

Acesse o listão aqui.

Já a segunda é a confirmação de matrícula, de forma presencial, na Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus onde o candidato foi aprovado, nos dias 11 e 12, de 9h às 14h, para candidatos que optaram a concorrer em alguma cota, e nos dias 12 e 13, de 8h às 14h.

Candidatos cotistas também devem se apresentar às Comissões Institucionais de Heteroidentificação, de Verificação de Pessoa com Deficiência (PcD) e de Verificação de Renda, conforme cronogramas dos editais.

Entre os documentos obrigatórios para matrícula estão: documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de residência, título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral, foto 3x4 recente, além de documentações específicas para candidatos cotistas, conforme previsto no edital nº 13/2026, publicado em www.uepa.br.

Candidatos oriundos da rede pública poderão apresentar declaração de conclusão do ensino médio do ano letivo corrente, devendo substituir pela documentação definitiva em até 30 dias, sob pena de não efetivação da matrícula definitiva.

Documentos necessários para matrícula

1. Declaração de Ocupação de Vaga Única, fornecido no ato da matrícula;

2. Carteira de Identidade;

3. Cadastro de Pessoa Física (CPF);

4. Certidão de Nascimento ou Casamento;

5. Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos);

6. 01 foto 3x4 recente (colorida);

7. Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

8. Histórico Escolar do Ensino Médio;

9. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

10. Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

11. Formulário de Autodeclaração;

12. Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena, para candidatos convocados nas cotas étnicoraciais-quilombola e que sejam indígenas;

13. Declaração comprobatória de pertencimento à comunidade Quilombola, para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais-quilombola e que sejam quilombolas;

14. Documento da condição autodeclarada de Pessoa com Deficiência (para candidatos convocados nas cotas PcD ou Vaga Adicional PcD), além de Laudo Médico nos termos do item 5.1 e 5.2 e exames complementares previstos no item 5.6. do edital 13-2026 publicado em www.uepa.br;

15. Autodeclaração de Atendimento ao Requisito Renda (para candidatos convocados na cota renda), além da documentação comprobatória prevista no item 6.3 do edital 13-2026;

16. Laudo médico, comprovando a perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de (500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (para candidatos classificados no Curso de Licenciatura em LIBRAS - Vagas para Pessoas Surdas)