Turismo religioso: Belém e Bragança são as preferidas dos paraenses

Belém e Bragança são as duas cidades paraenses que lideram a enquete feita pelo O Liberal com os seguidores das redes sociais neste final de semana. O tema da vez foi “Qual local do Pará seria um excelente destino para praticar o turismo religioso?”, que dividiu opiniões das pessoas que acompanham e interagem com o veículo.

No portal Oliberal.com, 50% dos leitores votaram em Bragança, por causa da Marujada de São Benedito, enquanto 25% preferem Belém e outros 25%, Vigia. Quem votou pelo Facebook também elegeu Bragança, com o maior percentual de votos, 73,6%, contra 21% para Vigia e 5,2% para Belém. Nos dois casos, ninguém marcou a opção Alter do Chão, em Santarém.

Por outro lado, os seguidores do O Liberal no Twitter preferem Belém como destino para turismo religioso, por conta do Círio de Nazaré. Na rede social, 58,3% das pessoas votaram na capital, enquanto 27,8% preferem Bragança, 8,3% escolhem Vigia e 5,6% optam por Alter do Chão.

Já no Instagram, o público se dividiu. Na publicação feita no feed, o resultado foi a favor de Bragança, que levou 39,8% dos votos. Em seguida, aparecem Vigia (34,5%), Belém (21%) e Alter do Chão (4,5%). Nos stories, publicações que somem em um dia, os seguidores elegeram Belém, com 46% dos votos. Bragança, Vigia e Alter do Chão ficaram, respectivamente, com 24%, 18% e 12%.

Opiniões

Além de votar, algumas pessoas ainda aproveitaram para deixar sua opinião nos comentários do Instagram. Por exemplo, o @heraldosantos_scj diz que, em Belém, há “várias Igrejas seculares e tem estrutura de rede hoteleira e restaurantes”. Outra pessoa que também votou na capital, @glauceoncinha, ressalta que a Cidade Velha tem “influências do período neoclássico por Antonio Landi”.

Optando por outro destino, @marcos.q13ro afirma: “Bragança, Festividade de São Benedito em dezembro. Tem procissão, ladainha, marujada, leilão, cavalgada, São Benedito da região dos Campos, São das Praias, emulação, mirante de São Benedito, missas e muito mais”. Já @silvatalyelson declara: “Com certeza é Vigia de Nazaré! Cidade rica em tradições religiosas! E das mais antigas do Estado. Uma delas será agora em abril, que é a semana Santa”.

Também teve quem ficasse de fora, tentando equilibrar as discussões, como a @monica.guiadeturismo, que opinou: “Em todos esses locais pode ser praticado o turismo religioso. Cada um com a sua particularidade e devoção que engrandecem ainda mais o turismo em nosso Estado”.

Turismo religioso

Em reportagem publicada em O Liberal no início deste mês, o repórter Fabrício Queiroz mostrou que, além do Círio de Nazaré, considerado a maior procissão religiosa do Brasil, outras celebrações realizadas no Estado têm potencial para atrair visitantes, como é o caso da Festa do Çairé, em Alter do Chão, no oeste paraense; a Marujada de São Benedito, em Bragança; e inúmeros outros eventos nos municípios do interior.

“Apesar da diversidade e dos atrativos desses festejos, o segmento do turismo religioso ainda não consegue impulsionar a atividade econômica na maioria das cidades. O setor da hotelaria, por exemplo, não alcança a lotação máxima, além de que enfrenta dificuldades com a pouca oferta de leitos em muitas regiões, conforme avaliação de Tony Santiago, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Pará (ABIH-PA)”, mostrou a reportagem, à época.