Marujada: cortejo saúda São Benedito pelas ruas de Bragança nesta segunda-feira

O município de Bragança, nordeste do Pará, amanheceu nas cores vermelho e branco, nesta segunda-feira (26), para homenagear São Benedito, o padroeiro do povo bragantino. Neste ano, a 224ª edição do evento retomou com atividades presenciais após dois anos da pandemia do coronavírus, reunindo centenas de pessoas na cidade, entre fiéis e turistas. A festividade ao santo incluiu programações como missa, dança e leilão, além do tradicional cortejo e a dança da Marujada.

As homenagens iniciaram, às 7h, com o terço e a novena ao santo preto, como é conhecido o padroeiro de Bragança. Depois disso, os devotos participaram da santa missa no Largo de São Benedito. Após o ato litúrgico, o público compareceu à reinauguração do Teatro Museu da Marujada, um dos principais palcos da festividade, que recebeu uma ampla reforma na sua estrutura. Às 15h30, foi realizada a louvação na Igreja de São Benedito, com as Comissões de Esmolações.

Marujada Filipe Bispo Filipe Bispo Filipe Bispo Filipe Bispo Filipe Bispo Filipe Bispo

Em frente à igreja, os fiéis aguardavam ansiosos pelo início do cortejo que estava previsto para começar às 16h. Há 40 anos, dona Maria do Rosário de Souza, 78 anos, participa da celebração após receber uma graça alcançada do padroeiro da cidade. "Eu estava paralítica numa cama, aí minha irmã foi à igreja e fez a promessa que se eu levantasse, ela e eu seríamos marujas efetivas. Quando ela chegou, eu já estava levantando da cama. Desde esse tempo eu saio como maruja e cumpro a minha obrigação todos os anos”, contou.

A festividade ao santo incluiu programações como missa, dança e leilão, além do tradicional cortejo e a dança da Marujada (Filipe Bispo/O Liberal)

Durante a procissão, Dom Raimundo Possidônio Carrera da Mata, bispo coadjutor de Bragança, comentou sobre sua primeira participação no cortejo que retornou às ruas do município após dois anos da pandemia. “Eu estou aqui pela primeira vez nesta procissão, e a gente vê que é uma expressão muito forte. Depois da pandemia, esse retorno com muita pujança é uma alegria por poder ver o povo todo reunido.. Aqui, de modo especial, São Benedito tem uma força. Ele tem uma aura, uma mística que agrega o povo todo”, contou o sacerdote.

O cortejo seguiu por cerca de cinco quilômetros o itinerário que saiu pelo Largo de São Benedito, seguindo na avenida Visconde de Rio Branco, travessa Senador José Pinheiro, avenida Visconde de Souza Franco, praça da República, alameda Leandro Ribeiro, travessa Coronel Antônio Pedra, praça da Bandeira, avenida Nazareno Ferreira, travessa Dom Pedro I e rua Pinheiro Júnior, retornando ao Largo de São Benedito, onde houve uma Missa Campal.

Incidente

Durante o percurso, um incidente foi registrado na praça das Bandeiras, na PA-458. Um food truck - restaurante móvel sobre rodas - pegou fogo no momento em que a imagem de São Benedito estava nas proximidades do local. As chamas foram controladas por uma equipe do Corpo de Bombeiros, a ação durou cerca de 10 minutos. Ainda não há informações se houve feridos e nem a causa do acidente.

O Incêndio em um foodtruck assustou devotos que participavam da procissão de São Benedito. As chamas foram controladas por uma equipe do Corpo de Bombeiros, a ação durou cerca de 10 minutos (Filipe Bispo/O Liberal)

Marujada

Após a Missa Campal, ocorreu a apresentação da Marujada, no Teatro Museu da Marujada. O bailado de devoção a São Benedito, é composto em sua maioria por mulheres que lideram a dança, tendo a capitã no mais alto cargo da festa e da Irmandade. Ao todo, são realizadas sete performances que se transformaram em danças populares e folclóricas do estado do Pará, como o xote bragantino, retumbão, a roda, o chorado, a mazurca, a valsa e o bagre. A programação cultural ainda contou com a apresentação da cantora Fafá de Belém, seguida do encerramento no entorno da Igreja de São Benedito.