Turismo cresce mais de 15% no Pará e supera expectativas do setor

O turismo no Pará alcançou resultados expressivos em 2024, consolidando o território estadual como um dos principais destinos da Amazônia. Segundo dados do Observatório do Turismo do Pará, divulgados pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o Pará recebeu 1.204.944 turistas. Um crescimento de 15,4% em relação ao ano anterior, quando o volume foi de 1.044.156 visitantes.

O aumento foi impulsionado tanto por turistas nacionais quanto internacionais. Em 2024, o Pará atraiu 1.140.630 turistas nacionais, um crescimento de 15,2% em comparação a 2023. No segmento internacional, o avanço foi ainda mais significativo, com 64.314 turistas estrangeiros, representando uma alta de 18,8%.

Além do aumento no fluxo de visitantes, a receita gerada pelo turismo também registrou números positivos. A economia paraense arrecadou R$ 871.967.641 em 2024, um incremento de 16,2% em relação aos R$ 750.402.445 registrados, em 2023. Os turistas nacionais contribuíram com R$ 823.294.056, enquanto os estrangeiros geraram R$ 48.673.585, com variações de 16% e 19,7%, respectivamente.

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, celebra os bons resultados. “Os números de 2024 demonstram que o Pará está no caminho certo. Estamos trabalhando para posicionar o Pará, como referência em turismo sustentável e cultural. Cada turista que nos visita leva um pouco da Amazônia consigo, e isso fortalece a nossa economia, gera empregos e valoriza a nossa cultura”.

Com o aumento no fluxo de turistas e a proximidade da COP 30, que será realizada em Belém em novembro de 2025, o Governo do Pará executa um conjunto de obras estruturais para ampliar a oferta de serviços turísticos, a exemplo, do Parque da Cidade, Porto Futuro 2 e o Parque Linear da Doca. A expectativa é de que o evento internacional aumente ainda mais o fluxo de visitantes, a receita gerada com a atividade turística e impulsione o desenvolvimento sustentável do setor.

“Os resultados de 2024 refletem o trabalho conjunto entre o governo estadual, as prefeituras e o setor privado para consolidar o Pará como um destino turístico competitivo, valorizando suas belezas naturais, culturais e históricas. O turismo, como apontam os dados, não é apenas uma oportunidade econômica, mas também uma ferramenta para promover a identidade paraense e amazônica no Brasil e no mundo”, conclui Eduardo Costa.