Pará destaca turismo e potencial de investimentos na Feira Internacional de Turismo, em Madri

O estado do Pará participa da edição deste ano da Feira Internacional de Turismo (FITUR 2025), o maior evento global do setor, que ocorre em Madri, na Espanha, de 22 a 25 de janeiro. Representando a diversidade cultural, as belezas naturais e as oportunidades de investimento da região, o Pará marca presença no estande brasileiro, com destaque para destinos famosos, como Alter do Chão, em Santarém.

Este ano, o Brasil ocupa uma posição de protagonismo na feira, sendo o país homenageado e ampliando sua área de visibilidade no evento. A FITUR 2025 espera receber mais de 250 mil visitantes, entre profissionais do setor e o público em geral.

Sabino: "A força do Brasil"

O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressaltou a importância da participação do Pará em um evento dessa magnitude. “Neste ano estratégico para o Brasil, em que seremos sede do BRICS e da COP30, começamos com uma excelente oportunidade de mostrar ao mundo a força do Brasil e seus destinos turísticos. Além disso, é um momento ideal para atrair investimentos estratégicos para o Pará, que possui uma vocação turística consolidada e é a porta de entrada para a Floresta Amazônica”, afirmou o ministro.

Com um espaço de 308 m², o estande brasileiro reúne 37 coexpositores de diferentes estados, oferecendo aos visitantes uma imersão nos encantos e nas oportunidades do turismo nacional. A presença do Pará reforça seu compromisso com a promoção de suas riquezas e o fortalecimento do setor turístico.