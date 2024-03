Leilão Unificado do TRT 8 tem carro modelo 2011 por R$ 10 mil; veja como participar

Será realizado na próxima segunda-feira (18), o primeiro Leilão Unificado do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) deste ano. O evento ocorre no formato online, a partir das 9h. Nele você pode adquirir carros, terrenos, mesas, câmeras de vídeo, aparelhos de academia e vários outros itens.

Ao todo, o Leilão oferece 55 lotes, que serão exibidos ao vivo, através de uma transmissão na internet, pelo portal Maestro Leilões. Entre os principais itens oferecidos nesta edição, estão terrenos, carros, mesas, câmeras de vídeo, aparelhos de academia, máquinas de café, entre outros.

Os interessados devem se cadastrar gratuitamente no site do Maestro Leilões e preencher as informações necessárias até 24h antes do início do Leilão. O registro para cadastro é pessoal e não pode ser transferível em nenhuma condição. Além disso, a pessoa é totalmente responsável pelo cumprimento de prazos e realização de lances com seu login de usuário e senha.

Serviço:

Leilão Unificado do TRT-8

Local: Maestro Leilões

Data: 18 de março de 2024 (segunda-feira)

Horário: A partir das 9h