O Liberal chevron right Pará chevron right

TRF autoriza continuidade de eleição para a reitoria da Ufra

Na prática, a decisão restabelece a legalidade e a autonomia da Ufra, garantindo que o processo democrático siga de onde havia parado

O Liberal

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) reformou, nesta terça-feira (26), a decisão que havia suspendido a consulta pública destinada à escolha da lista tríplice de reitor(a) da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). A medida anterior questionava a composição do Conselho Universitário (Consun), sob a alegação de que seria necessária a posse formal dos coordenadores de curso.

O relator do caso, desembargador federal Eduardo Martins, considerou a decisão equivocada. Segundo ele, os coordenadores são membros natos do colegiado e estão regularmente investidos em seus cargos por meio de portarias publicadas no Diário Oficial da União. O acórdão reconheceu a legitimidade da recomposição do CONSUN e autorizou a continuidade do processo eleitoral referente ao mandato 2025-2029.

A decisão foi tomada por unanimidade pela Quinta Turma do TRF1, o que reforça ainda mais a legitimidade da deliberação. No acórdão, a Corte determinou de forma expressa a continuidade do procedimento de consulta pública para formação da lista tríplice destinada à escolha do(a) reitor(a) da Ufra, para o próximo mandato.

Na prática, a decisão restabelece a legalidade e a autonomia da Ufra, garantindo que o processo democrático siga de onde havia parado. O Estatuto da universidade determina que a condução da eleição deverá ser feita pelo Pró-reitor de Ensino que estava no cargo à época da decisão impugnada, encerrando, assim, a intervenção considerada ilegal.

O que significa reformar uma decisão judicial?

Reformar uma decisão é quando um tribunal superior altera, no todo ou em parte, o entendimento de uma instância inferior. Isso pode ocorrer quando a corte entende que houve erro de interpretação da lei, vício processual ou falta de fundamentos jurídicos na decisão original. Nesse caso, o TRF1 modificou a decisão de suspensão e reconheceu a regularidade do processo eleitoral da UFRA.

Palavras-chave

decisão judicial

eleições na ufra
Pará
'Agora Paraense'

Zeca Camargo recebe título de cidadão belenense: ‘Significa muito pra mim’

O apresentador nasceu na cidade de Uberaba, mas realiza diversas visitas regulares à Belém

27.08.25 19h07

PARÁ

Fiscalização apreende 12 toneladas de suínos e mais 85 mil kg de soja no Pará

A carga de suínos vivos havia sido comprada por pessoa física cuja empresa está com inscrição estadual suspensa. Já a soja, que seria para exportação, na verdade tinha como destino o mercado interno

27.08.25 17h13

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMN realiza exercício de simulação de combate para a COP 30 em municípios do Pará

No treinamento, a tropa será empregada no terreno real, aplicando a doutrina militar em meios simulados

27.08.25 16h18

SAÚDE

TJPA ordena troca de geladeiras por câmaras refrigeradas em unidades de saúde de Ananindeua

A medida reformou o entendimento anterior da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que havia indeferido o pedido de tutela de urgência feito em Ação Civil Pública

26.08.25 12h18

MAIS LIDAS EM PARÁ

USARIA?

VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

23.08.25 17h46

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

23.08.25 18h15

LUTO

Manuel Ayres, médico e professor emérito da UFPA, morre aos 100 anos

Manuel Ayres morreu em Belém, deixando um legado que atravessa gerações na ciência, na saúde e no serviço público

24.08.25 13h57

