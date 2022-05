Trecho da PA-324, em Santa Maria do Pará, sofre mudanças no trânsito para reconstrução de ponte

Após o longo período de chuvas no nordeste do Pará, a Secretaria de Transportes (Setran) mobilizou equipes para atuarem na restauração da ponte sobre o Rio Taciateua, no quilômetro 7,3, da PA-324, no município de Santa Maria do Pará. A situação se agravou após as tempestades que ocorreram durante o último final de semana, atingindo a cabeceira da ponte.

Por volta das 17h30 desta quarta-feira (25), a Setran informou que a equipe da secretaria ainda fazia análise do estado em que se encontra a estrutura do pilar, que seguirá com a recuperação total da ponte, após ter sido reforçado por meio de recalço.

Devido ao tráfego intenso de veículos pesados, a transitação na via foi interditada após recomendação de profissionai,s para evitar maiores prejuízos. A partir de então, estão liberados para passagem somente veículos leves que não oferecem risco para a estrutura da ponte, seguindo em rodízio de meia em meia hora.

Com a operação sendo realizada, o titular da Setran, Adler Silveira, comentou como fica a rota dos veículos que precisam transitar pelo local e apontou as alterações para prosseguimento da viagem.

O recomendado é “continuar viagem, indo por dentro de Capanema, onde (os veículos pesados) podem utilizar a PA-242, ou ainda podem também entrar por Santa Luzia, acessando à PA-124, desviando do trecho da PA-324, que está avariado”, informou.

Ainda de acordo com a Setran, para descongestionar o trânsito ao longo da ponte sobre o rio Taciateua, os condutores são direcionados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

