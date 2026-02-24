Capa Jornal Amazônia
Travessia Icoaraci–Camará ganha novos horários com mais disponibilidade de viagens para o Marajó

Com a nova configuração, a travessia passa a ser operada pela Henvil Transportes, Master Motors e Rodofluvial Banav, com saídas distribuídas ao longo do dia

O Liberal
fonte

Com a nova configuração, a travessia passa a ser operada pela Henvil Transportes, Master Motors e Rodofluvial Banav, com saídas distribuídas ao longo do dia (Foto: Divulgação | Artran)

A travessia Icoaraci-Camará, que sai do Terminal da Henvil, no distrito de Icoaraci, com destino aos municípios do Marajó, contará mais opções de horários para quem usa o serviço a partir desta terça-feira (24), beneficiando quem se desloca entre Belém e os municípios de Salvaterra, Soure, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. A mudança foi anunciada pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran). Com a nova configuração, a travessia passa a ser operada pela Henvil Transportes, Master Motors e Rodofluvial Banav, com saídas distribuídas ao longo do dia. No sentido Icoaraci-Camará, há viagens às 4h da manhã, 6h, 7h30 e 18h30. Já no sentido Camará-Icoaraci, os horários são às 7h30, 13h, 16h e 17h30.

Outras duas empresas passaram a operar o trecho, ampliando a oferta de viagens. As novas embarcações já foram entregues e começam a atender o público nesta etapa. Na última segunda-feira (23), foi entregue o ferry boat Acatauassú Nunes à empresa Master Motors, que iniciou a operação às 4h da manhã desta terça-feira (24). Já na manhã desta terça-feira (24), foi entregue o ferry boat Antônio Teixeira Gueiros à empresa Rodofluvial Banav, que também passa a integrar a operação da linha.

A ampliação da operação é resultado de uma decisão anunciada no dia 23 de janeiro deste ano, quando o governo do Estado definiu a quebra do monopólio da travessia no Camará e abriu chamamento público para o credenciamento de novas empresas, cujo prazo se encerra nesta quarta-feira (25). A medida também incluiu o uso de embarcações da frota estadual e a retomada do controle dos portos de Icoaraci e Camará pelo poder público.

Avanço

Diretor-geral da Artran, Luciano Dias, explica que a mudança representa um avanço significativo em relação ao modelo anterior de operação e beneficiará diretamente trabalhadores, comerciantes e caminhoneiros que dependem da travessia para abastecer os municípios do Marajó. “Vai facilitar para o povo e irá organizar os horários, até mesmo para os caminhoneiros que levam produtos para o Marajó”, pontua. 

“Agora eles podem sair mais cedo e chegar lá às 7h/8h da manhã. Ou seja, dá tempo de fazer todo o processo de abastecimento de mercadorias e retornar no final do dia”, acrescenta o titular da Artran. Ele também frisa que “a viagem das 18h30 é nova e vai dar opção para quem precisa passar o dia em Belém. Antes só ia de manhã e voltava à tarde, agora tem três opções”, observa Dias. 

A empresa Rodofluvial Banav, que passa a operar no trecho Camará-Icoaraci, garante que está preparada para iniciar imediatamente as viagens e já trabalha na estruturação do serviço. O proprietário, Carlos Banach, destaca a experiência da equipe e o foco na qualidade do atendimento como diferenciais no serviço à população. 

“Atuamos no Marajó há mais de 30 anos e também em outros Estados, o que nos dá experiência para oferecer um serviço de qualidade. Já estamos preparando os boxes em Salvaterra, Soure e Icoaraci e temos equipe e sistema prontos para a viagem inaugural nesta quarta-feira, às 18h30, um horário novo que atende a um pedido dos caminhoneiros. Nosso foco é garantir segurança e conforto aos usuários”, disse o empresário. 

