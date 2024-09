Transição energética? Saiba o que é o processo que é tema do prêmio Simineral de Jornalismo 2024

O tema do Prêmio Simineral de Comunicação deste ano é: “2024 - o ano da Transição” e as inscrições para a nova edição da premiação já estão abertas e seguem, de forma gratuita, até o dia 05 de novembro, por meio do site do Prêmio. Mas você sabe o que é transição energética e como a mineração pode contribuir para um desenvolvimento sustentável cada vez maior?

Vivemos tempos de transição. Fatores sociais, ambientais e econômicos apontam para a necessidade de mudanças urgentes no planeta. As preocupações com as mudanças climáticas e em como a Amazônia está no centro dessas discussões é apenas um dos indicativos desse cenário de transição. O setor mineral no Pará está inserido no contexto da transição, caminhando para modos de produção mais sustentáveis, com respeito às pessoas e aos territórios onde as empresas atuam.

O que é Transição Energética?

A transição energética nada mais é que passar de uma matriz de fonte de energia (que utiliza combustíveis fósseis na atmosfera), para fontes mais renováveis de energia, que emitem menos gases de efeito estufa, como exemplo, a energia solar. O desafio da transição energética no século XXI surgiu da necessidade de reduzir os gases com efeito estufa, ou “descarbonização”, para evitar os efeitos catastróficos das alterações climáticas.

A indústria mineral tem papel fundamental na transição energética. O setor produtivo já está aprimorando processos a fim de reduzir emissões, substituindo energéticos e investindo em eletrificação. O Presidente do Simineral e CEO da Hydro, Anderson Baranov, conta um pouco sobre sua visão para o futuro da energia no Brasil. “A transição energética é uma realidade e uma demanda global. A descarbonização é um desafio e a indústria vem investindo em várias frentes para dar sua contribuição para a redução de emissões, com iniciativas como geração de energias renováveis, eletrificação e uso de biomassa em substituição a combustíveis fósseis, coprocessamento, entre outros”, iniciou.

Baranov ressaltou ainda que toda a infraestrutura energética da sociedade foi construída tendo como base energias de fonte fóssil. “Por isso, tornar a matriz energética limpa é um processo de transição, que envolve soluções em tecnologia e investimentos para suprir a demanda de energia de forma confiável e economicamente competitiva”.

O presidente do Simineral exemplifica que na Hydro, “estamos investindo todos os nossos esforços, buscando novas fontes de energia renovável para nossas operações, pesquisando soluções verdes, tudo para atingir nossa meta de redução de nossas emissões em 30% até 2030 e de sermos carbono neutro em 2050”.

Por isso, o Prêmio Simineral de Comunicação deste ano visa estimular a produção de conteúdos sobre este cenário de transição, marcado por projetos, ações e tecnologias linkados aos eixos do ESG, tais como combate às mudanças climáticas; diversidade; inclusão e contribuições ao desenvolvimento social. Serão avaliados conteúdos consistentes, criativos e que, também, possam contribuir para este importante momento mundial.

O que é o Prêmio Simineral?

O Prêmio Simineral objetiva estimular a produção de conteúdos jornalísticos e de produtores de conteúdo sobre a amazônia e a mineração. Ele também reconhece, valoriza e premia o talento dos profissionais. A edição de 2024 quer estimular a produção de conteúdos sobre o cenário de transição energética, marcado por temáticas como o combate às mudanças climáticas; diversidade; inclusão e tecnologias inovadoras. As matérias devem ter sido publicadas no período de 01/01/24 até 31/10/24.

O Prêmio Simineral de Comunicação está dividido em duas grandes áreas: Prêmio Simineral de Jornalismo e Prêmio Simineral de conteúdos digitais. O prêmio de Jornalismo inclui as seguintes categorias: Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo e Jornalismo 360.

A categoria Jornalismo 360 inclui reportagem ou série de reportagem digital com veiculação em portais ou sites jornalísticos, com sede na Amazônia. As reportagens desta categoria devem obrigatoriamente incluir alguns dos recursos disponíveis na comunicação multimídia, a exemplo de vídeo, áudio, fotografia, além do conteúdo em texto.

Jornalistas vencedores do Prêmio Simineral 2022, em Belém (Simineral / Divulgação)

Já o Prêmio Simineral de Conteúdos Digitais vai premiar diferenciados formatos de conteúdos digitais. O prêmio irá reconhecer os três melhores trabalhos produzidos e veiculados nas redes sociais, com aderência ao tema e avaliados dentro dos critérios deste regulamento. Os trabalhos podem incluir: vídeos, peças estáticas, posts com fotos, ilustrações, gifs, podcasts, campanhas, entre outros formatos aderentes às redes sociais e suas diversas ferramentas.