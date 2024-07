Prêmio Simineral de Comunicação abre inscrições para 2024

Tendo como tema “2024: O ano da Transição”, as inscrições para a nova edição do Prêmio Simineral de Comunicação começam nesta quarta-feira (24/7). O prêmio reconhece, valoriza e premia o talento de jornalistas e produtores de conteúdos digitais da Amazônia. As inscrições já podem ser feitas, de forma gratuita, até o dia 05 de novembro, pelo site do prêmio. As matérias devem ter sido publicadas no período de 01/10/24 até 31/10/24.

O Prêmio Simineral de Comunicação está dividido em duas grandes áreas: Prêmio Simineral de Jornalismo e Prêmio Simineral de conteúdos digitais. O prêmio de Jornalismo inclui as seguintes categorias: Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo e Jornalismo 360.

A categoria Jornalismo 360 inclui reportagem ou série de reportagem digital com veiculação em portais ou sites jornalísticos, com sede na Amazônia. As reportagens desta categoria devem obrigatoriamente incluir alguns dos recursos disponíveis na comunicação multimídia, a exemplo de vídeo, áudio, fotografia, além do conteúdo em texto.

Já o Prêmio Simineral de Conteúdos Digitais vai premiar diferenciados formatos de conteúdos digitais. O prêmio irá reconhecer os três melhores trabalhos produzidos e veiculados nas redes sociais, com aderência ao tema e avaliados dentro dos critérios deste regulamento. Os trabalhos podem incluir: vídeos, peças estáticas, posts com fotos, ilustrações, gifs, podcasts, campanhas, entre outros formatos aderentes às redes sociais e suas diversas ferramentas.

O ano da Transição

Atualmente, fatores sociais, ambientais e econômicos apontam para a necessidade de mudanças urgentes no planeta. As preocupações com tais mudanças e com a Amazônia vem ganhando cada vez mais evidência mundialmente e marcando o ano de 2024 de forma relevante. O setor mineral no Pará está inserido no contexto da transição, caminhando para modos de produção mais sustentáveis, com respeito às pessoas e aos territórios onde as empresas atuam. Por isso, o objetivo de trazer esse tema para ser discutido no prêmio.

Para o Presidente do Simineral, Anderson Baranov, o Prêmio Simineral de Comunicação é uma iniciativa que homenageia jornalistas e criadores de conteúdo paraenses. “É uma grande honra para o Sindicato ter a oportunidade de homenagear os profissionais jornalistas e os produtores de conteúdo digitais, que trazem para a sociedade, temas tão relevantese e que são nossos parceiros na disseminação das mudanças ocorridas no setor mineral”, afirmou.

Presidente do Simineral, Anderson Baranov (Divulgação)

Baranov ressaltou ainda que a premiação tem o intuito de provocar a reflexão e debate sobre as transições que tem marcado o mundo e com as quais setor de mineração vem cada vez mais se comprometendo e dando espaço.

O Prêmio Simineral de Comunicação é realizado pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará - Simineral, com organização da Agência EKO.

Serviço

Prêmio Simineral de Comunicação

Inscrições: abertas até o dia 05 de novembro de 2024

Período das matérias produzidas: 01/10/24 até 31/10/24

Divulgação de resultados: 12 de novembro de 2024

Premiação: em novembro (data a ser confirmada)

Outras informações: www.simineral.org.br