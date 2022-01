Transcap segue parada nesta terça (25/01); Santa Bárbara e Benevides estão sem ônibus

Moradores de Benevides e Santa Bárbara do Pará, na Grande Belém, mais uma vez acordaram sem os ônibus das linhas operadas pela Transcap. Nesta terça-feira (25/01), os rodoviários chegam ao segundo dia de paralisação. Eles cobram várias remunerações atrasadas e veículos de mais qualidade. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Pará (Sttrepa) está na garagem da empresa para mediar as negociações.

Cerca de 80 rodoviários operam as linhas que levam os moradores de Benevides e Santa Bárbara do Pará a outros municípios da Grande Belém. O Sttrepa aponta que há três meses de salários atrasados, dois meses de tíquete alimentação não pagos, pendências no 13º salário de 2021 e irregularidade no pagamento de férias. Com isso, os passageiros contam apenas com transporte alternativo e precisam pegar mais de uma condução.

MONTE CRISTO

Além da Trancap, rodoviários da Monte Cristo deram um alerta de paralisação, já que o problema de atraso de remunerações continua. O sindicato dos trabalhadores deu um prazo de até 48 horas para regularização dos pagamentos ou novamente os funcionários vão suspender as atividades.

POSICIONAMENTO

A Prefeitura Municipal de Benevides, por meio de nota, informa que “não foi informada oficialmente da paralisação do serviço da empresa citada. Fiscais de transporte municipais identificaram o déficit na oferta do serviço da referida empresa na qual foi notificada, a mesma tem 48 horas legais para se manifestar”. A prefeitura da cidade ressalta que “a outra empresa que também oferta o serviço de transporte no município, segue em operação, diminuindo os impactos para a população”.