Tranquilidade na praia do Atalaia marca última sexta-feira de julho

A última sexta-feira de julho (26/07) foi marcada por um clima de tranquilidade e contemplação na praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Diferente do habitual agito do verão, o dia foi perfeito para aqueles que buscavam relaxar e aproveitar a natureza exuberante em um dos destinos mais encantadores do Estado.

Desde cedo, a movimentação tranquila era visível. O ambiente tranquilo permitiu um momento de reconexão com a natureza e um início de dia revigorante. Famílias, grupos de amigos e casais montaram suas barracas e aproveitaram o clima quente para se refrescar nas águas claras do Atalaia. Muitos visitantes, tanto locais quanto turistas, aproveitaram para praticar exercícios leves, jogar bola na areia ou andar de carro a vela.

VEJA MAIS

As águas claras e mornas do Atalaia convidavam ao banho de mar. As famílias chegaram cedo e se instalaram em áreas mais reservadas da praia, onde podiam desfrutar de momentos de lazer e convívio sem pressa. Crianças brincavam com baldinhos de areia, enquanto os adultos relaxavam em cadeiras de praia, admirando a paisagem.

Durante a tarde à tarde não foi muito diferente, inclusive sem nenhum registro de criança perdida ou ataque de animais marinhos, informou o soldado Lopes, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). “O dia todo foi bastante tranquilo! Acredito que muito veranhistas já retornaram para as suas residências. Graças a Deus não tivemos nenhuma ocorrência hoje”, declarou.

Praia do Atalaia Famílias aproveitaram a tranquilidade da praia Ivan Duarte / O Liberal Último final de semana de julho teve sexta-feira tranquila em Salinópolis Ivan Duarte / O Liberal Família Santos Ivan Duarte / O Liberal Família Barbosa Ivan Duarte / O Liberal

Ainda ao longo da tarde, casais e famílias se reuniram na areia para aproveitar o momento de paz e beleza que ficou registrado nas câmeras e nos corações de todos. "Vim para cá com a minha esposa, sobrinhos e amigos. Cheguei hoje e pretendo ficar até segunda. A praia do Atalaia é um local diferenciado, sempre somos muito bem tratados aqui. Fora que a praia é muito linda”, comentou Cláudio Santos, 50 anos, que apesar de ser paraense reside no Amapá, onde atua como policial militar.

A Família Barbosa também aproveitou a tarde na praia do Atalaia. O servidor público Estevão Barbosa, 52 anos, natural de Belém, disse que eles chegaram na quinta-feira (25/7), em Salinópolis, onde pretendem ficar uma semana. O veranista também elogiou as belezas do Atalaia: “Sem dúvidas a praia se Salinas é maravilhosa, Salinópolis tem toda uma estrutura, que pra mim, é o diferencial daqui”.

Para os comerciantes locais, a sexta-feira tranquila fez com que as vendas caíssem, se compradas com o fim de semana passado. “Muita gente já está sem dinheiro, acredito que por isso poucos vieram para a praia. Na sexta passada deu muita gente”, contou o vendedor ambulante Raimundo dos Reis, 57 anos, morados de Salinópolis. Para o vendedor, que atua das 8h às 17h, a expectativa é que as vendas possam melhorar no sábado e no domingo.