Torneio de xadrez abre inscrições no Pará; saiba como participar
Projeto ‘Jogada de Mestre’ terá categorias com premiação de até R$ 1 mil
O município de Santa Izabel do Pará recebe, no próximo dia 28 de fevereiro, o torneio do projeto “Jogada de Mestre”, iniciativa que promove educação, cultura empreendedora e inclusão social por meio do xadrez. O evento é realizado pelo Sebrae no Pará, com apoio da Prefeitura de Santa Izabel do Pará.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp (91) 98362-0286 ou por meio do formulário online disponibilizado pelo projeto. Há taxa de investimento para participação, exceto na categoria Inclusão, que é gratuita.
VEJA MAIS
Lançado em 2025 em Igarapé-Açu pela Agência Guamá, o projeto busca estimular o raciocínio lógico, a concentração, a criatividade e o planejamento estratégico entre estudantes do ensino fundamental.
O “Jogada de Mestre” também se destaca pela inclusão de jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH. Para esse público, a categoria Inclusão é gratuita, mediante apresentação de carteirinha escolar ou laudo médico. No ano passado, o torneio reuniu cerca de 50 enxadristas na Câmara de Vereadores de Igarapé-Açu.
Premiação e categorias do torneio
A competição contempla as seguintes categorias:
- Absoluto
- Sub 14
- Sub 18
- Feminino
- Inclusão
- Sênior
Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro e medalha:
- 1º lugar: R$ 1.000 + medalha
- 2º lugar: R$ 500 + medalha
- 3º lugar: R$ 250 + medalha
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA