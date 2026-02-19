Capa Jornal Amazônia
Torneio de xadrez abre inscrições no Pará; saiba como participar

Projeto ‘Jogada de Mestre’ terá categorias com premiação de até R$ 1 mil

Hannah Franco
fonte

Torneio de xadrez incentiva estudantes e inclui categoria gratuita para TEA e TDAH (Divulgação/Sebrae)

O município de Santa Izabel do Pará recebe, no próximo dia 28 de fevereiro, o torneio do projeto “Jogada de Mestre”, iniciativa que promove educação, cultura empreendedora e inclusão social por meio do xadrez. O evento é realizado pelo Sebrae no Pará, com apoio da Prefeitura de Santa Izabel do Pará.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp (91) 98362-0286 ou por meio do formulário online disponibilizado pelo projeto. Há taxa de investimento para participação, exceto na categoria Inclusão, que é gratuita.

Projeto 'Meninas nas Ciências' está com inscrições abertas no Planetário do Pará
Iniciativa seleciona 20 estudantes para atividades científicas ao longo do ano

Governo do Pará abre inscrições para o Programa Estadual de Incentivo à Cultura Semear
Edital da Fundação Cultural do Pará recebe propostas até 5 de março, com financiamento de até R$ 600 mil por projeto

Lançado em 2025 em Igarapé-Açu pela Agência Guamá, o projeto busca estimular o raciocínio lógico, a concentração, a criatividade e o planejamento estratégico entre estudantes do ensino fundamental.

O “Jogada de Mestre” também se destaca pela inclusão de jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH. Para esse público, a categoria Inclusão é gratuita, mediante apresentação de carteirinha escolar ou laudo médico. No ano passado, o torneio reuniu cerca de 50 enxadristas na Câmara de Vereadores de Igarapé-Açu.

Premiação e categorias do torneio

A competição contempla as seguintes categorias:

  • Absoluto
  • Sub 14
  • Sub 18
  • Feminino
  • Inclusão
  • Sênior

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro e medalha:

  • 1º lugar: R$ 1.000 + medalha
  • 2º lugar: R$ 500 + medalha
  • 3º lugar: R$ 250 + medalha
