Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Governo do Pará abre inscrições para o Programa Estadual de Incentivo à Cultura Semear

Edital da Fundação Cultural do Pará recebe propostas até 5 de março, com financiamento de até R$ 600 mil por projeto

O Liberal
fonte

O edital é destinado a projetos da área da cultura e cada proponente poderá inscrever até dois projetos (Cristino Martins/O Liberal)

O Governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), inicia nesta terça-feira, 20, as inscrições para o Programa Estadual de Incentivo à CulturaSemear. O prazo segue aberto até o dia 5 de março, e a submissão dos projetos deve ser feita exclusivamente pelo Sistema de Gestão de Projetos Culturais do Semear (SGPSemear), disponível no site da Fundação Cultural do Pará.

Podem participar do processo seletivo pessoas físicas, pessoas jurídicas e empresários individuais que sejam diretamente responsáveis pela concepção, produção e execução do projeto cultural a ser incentivado, conforme estabelece a Lei nº 6.572, de 8 de agosto de 2003. No caso das pessoas jurídicas, a atuação no campo cultural deve constar no contrato social ou estatuto.

O edital é destinado a projetos da área da cultura e cada proponente poderá inscrever até dois projetos, independentemente de ser pessoa física, jurídica ou empresário individual. O valor máximo de recursos liberados por projeto é de R$ 600 mil. As propostas devem ter como objeto o campo artístico-cultural e podem abranger as seguintes áreas como artes cênicas, musicais, literárias, visuais, audiovisuais, artesanais, tradicionais e contemporâneas; artes integradas, inclusivas e educativas no âmbito da cultura; culturas originárias, populares e alimentares; economia criativa; design e moda; patrimônio material, imaterial e natural; além de pesquisas e acervos culturais.

Segundo o presidente da Fundação Cultural do Pará, Thiago Miranda, o programa vem ampliando de forma significativa o volume de investimentos no setor. “Em 2025, o Semear investiu cerca de R$ 30 milhões, na produção artística e cultural do Pará, possibilitando a realização de 138 projetos em diversos segmentos e linguagens. Nos últimos anos, o Semear vem estabelecendo e quebrando os seus próprios recordes de inscrições de projetos e de valores patrocinados por meio de renúncia fiscal. Saímos, no primeiro ano do governo Helder Barbalho, de R$ 3 milhões para R$ 30 milhões em incentivo sobreposto em isenção fiscal”, afirmou.

Mais informações sobre os critérios de submissão, a documentação exigida e o cronograma completo do Programa Semear estão disponíveis para consulta no site da Fundação Cultural do Pará, aqui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Governo do Pará

Fundação Cultural do Pará

edital cultural
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

EVENTO

Cena Bis: turnê 'Dominguinho' reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.pê em show emocionante em Belém

Apresentação era bastante esperada na capital paraense

20.01.26 10h25

SAÚDE

Mariano, da dupla com Munhoz, sofre acidente e vai parar no hospital

Sertanejo precisa de pontos após corte com estilete

20.01.26 9h55

CULTURA

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

19.01.26 11h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

grávida

Esposa de Pedro repudia episódio de assédio no BBB 26: 'Não posso ignorar o que aconteceu'

Rayne apagou registros ao lado de Pedro das redes sociais, retirou o nome dele da biografia no Instagram e declarou que não manterá contato com o ex-companheiro

19.01.26 14h18

CULTURA

Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 serão conhecidas hoje (20) no Mercado de São Brás

Apresentação oficial das representantes dos clubes sociais de Belém ocorre nesta terça (20), com programação começando às 18h, e marca a largada para a grande noite do concurso do Grupo Liberal, no Hangar, em 7 de fevereiro

20.01.26 8h00

eita!

Xanddy Harmonia é internado às pressas e tem show cancelado

O músico passará por observação médica nos próximos dias

19.01.26 23h37

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda