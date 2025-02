Teto desaba e UPA da Cidade Nova fica no fundo durante chuva, em Ananindeua

Um vídeo que circula nas redes sociais escancarou a precariedade da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova 2, em Ananindeua. A gravação, feita durante a chuva q​ue atingiu o município na tarde desta sexta-feira (21), mostra que a água invadiu o salão de espera e consultórios. Funcionários usaram vassouras para ten​tar secar o local, sem sucesso. Além disso, parte do forro da unidade de saúde desabou. Por sorte, ninguém se feriu.

O cenário foi narrado por uma mulher que denunciou o estado do local, que deveria proporcionar cuidado e saúde às pessoas. “UPA da Cidade Nova inundada. Caiu o forro, inundando tudo”. O vídeo foi publicado pelo perfil “cidadenova.ananindeua” e provocou indignação entre os moradores da cidade.

Nos comentários da postagem, os moradores relataram outros problemas recorrentes na unidade. “Mas as praças estão em dia, né? Palhaçada! O que é realmente importante está sendo deixado de lado”, escreveu uma internauta, que também denunciou a precariedade no atendimento odontológico da unidade. “Meu namorado foi lá com crise de dor de dente e o dentista disse que não poderia fazer nada, porque o material estava enferrujado e o resto estava sujo”.

Outra moradora criticou o tempo de espera e a forma como os pacientes são tratados. “Descaso total. Muita irresponsabilidade e negligência. Já perdi minha avó e alguns amigos nessa UPA. Tive minha filha prematura lá. Muita falta de respeito com todos”, desabafou.

A demora no atendimento também foi alvo de denúncias. Uma pessoa relatou que, no dia anterior ao incidente (20), esperou mais de três horas para ser atendida porque os três médicos de plantão saíram juntos para jantar. “Um absurdo!”, protestou.