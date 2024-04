Teto de sala de aula desaba e crianças são levadas para hospital

O teto de uma sala de aula do Centro de Educação Infantil (CEI) Cora Coralina, em São Paulo (SP), desabou e deixou três crianças, de idades entre 4 e 5 anos, feridas na manhã desta terça-feira (30/04).

O acidente aconteceu por volta das 10h. Segundo o Metrópoles, policiais militares encaminharam dois garotos, de 4 e 5 anos, uma menina, de 5, para receberem atendimento no Hospital da Vila Cachoeirinha, na zona Norte da região.

De acordo com o Centro de Comunicação da Polícia Militar, as crianças tiveram leves escoriações em decorrência do acidente.

Apesar do ocorrido, as aulas seguiram normalmente na instituição escolar, com exceção do local onde houve a queda do teto, que estava isolado, para passar por perícia pela Polícia Técnico-Científica, até por volta das 15h20 desta terça. O caso foi registrado como “desabamento” e será investigado pelo 72º DP (Vila Penteado).

Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com