VÍDEO: Teto de mercado desaba e deixa ao menos 11 feridos

O teto de um mercado na cidade de Diadema, em São Paulo, desabou e deixou ao menos 11 feridos na tarde desta segunda-feira (15). O acidente aconteceu na avenida Casa Grande por volta das 16h, após uma forte chuva cair na região.

Segundo a Defesa Civil, dos feridos, nove sofreram escoriações leves e dois tiveram fraturas, mas não correm risco de morte. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas do ocorrido foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas a um pronto-socorro na região. As informações são do Metrópoles.

Ainda segundo a Defesa Civil, o telhado do mercado teria passado por uma manutenção pela manhã feita pelos próprios funcionários do local. O local foi interditado após perícia do órgão. O caso foi apresentado ao 2ª DP de Diadema, onde foi registrado boletim de ocorrência.

Em nota, o Supermercado Riviera afirma que a “principal preocupação neste momento é com o bem-estar e a segurança das pessoas afetadas”.

A empresa afirmou estar em comunicação com as autoridades pertinentes, como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, para cooperar nas investigações sobre as razões por trás do incidente. Além disso, assegurou que está dedicando todos os recursos necessários para garantir a segurança tanto dos clientes quanto dos colaboradores.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web oliberal.com, Rayanne Bulhões)