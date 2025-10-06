Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Termoelétrica abastecida pela Gás do Pará inicia fase de testes em Barcarena

Usina Termoelétrica Novo Tempo é a primeira no Pará movida a Gás Natural e atendida pela Companhia de Gás do Pará (GdP)

Agência Pará

Abastecida pela Companhia de Gás do Pará, a Usina Termoelétrica Novo Tempo, CELBA 2, em Barcarena, a primeira termoelétrica movida a gás natural no Pará, atingiu um novo marco operacional em sua fase de testes, com a ignição das turbinas movidas a gás natural e a vapor.

A UTE faz parte do projeto de transição energética estadual e deve ter uma das maiores capacidades de geração de todo o Norte do Brasil, com início de fornecimento ao sistema interligado nacional previsto para este trimestre.
Com a autorização da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), no dia 19 de setembro passado, divulgada no Diário Oficial da União, a unidade geradora UG1 entrou em fase de testes há 20 dias, permitindo a análise da capacidade e evolução da estrutura, até a chegada ao seu funcionamento total.

A produção de 624 MW da UTE deve ser suficiente para abastecer cerca de 2,6 milhões de residências. Energia capaz de atender 10% da demanda de toda a região Norte e 25% de todo o Pará. Dispondo de uma turbina a gás e uma turbina a vapor, a termelétrica é movida a gás natural liquefeito (GNL), distribuído pela Companhia de Gás do Pará.

“Começa uma nova era de geração de energia interligada para dar mais confiabilidade ao sistema nacional. O Pará, como grande produtor de energia, através das suas hidrelétricas, vai aumentar sua capacidade de geração, com uma usina de funcionamento contínuo”, destacou Fernando Flexa Ribeiro, diretor-presidente da Companhia de Gás do Pará. “É a primeira termoelétrica paraense movida a gás natural, garantindo uma transição energética limpa”, ressaltou.

A UTE Novo Tempo vai contribuir com a demanda de geração de energia elétrica do país através do Sistema Nacional de Energia do Brasil. Além dela, o Sistema de Distribuição de Gás Natural (SDGN), da Companhia de Gás do Pará, em breve vai atender ainda as operações da UTE Portocém, que vai ser umas das maiores usinas termoelétricas do Brasil e deve iniciar suas atividades em agosto de 2026, também em Barcarena.

Palavras-chave

Termoelétrica

Gás do Pará

barcarena

Pará
