O Liberal chevron right Pará chevron right

Temporal provoca alagamentos em Barcarena, que está em alerta para chuvas fortes até sexta-feira (6)

Vídeos mostram veículos e motociclistas enfrentando vias submersas após forte chuva

O Liberal
fonte

Temporal provoca alagamentos em Barcarena, que está em alerta para chuvas fortes até sexta-feira (6). (Reprodução/ redes sociais)

A forte chuva registrada na tarde desta quarta-feira (4) provocou alagamentos em diferentes pontos de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água após o temporal, causando transtornos a moradores e motoristas que tentavam circular pela cidade. O município está sob alerta de chuvas intensas até a próxima sexta-feira (6).

Um dos locais afetados foi a rua Manoel Paraense, que ficou submersa com o acúmulo de água. Nas imagens, é possível ver motociclistas enfrentando dificuldades para atravessar o trecho alagado. Em um dos registros, uma mulher conduz uma motocicleta em meio à água que cobre parte das rodas do veículo, avançando lentamente para conseguir seguir caminho.

Em outro momento do vídeo, um motociclista chega a parar no meio da via devido ao nível elevado da água, que chegou na metade da moto.

Também é possível observar um carro pequeno atravessando a rua alagada enquanto forma ondas ao redor do veículo, indicando a profundidade da água acumulada na pista. Ao fundo, outros condutores aguardam ou tentam atravessar o trecho com cautela.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município está sob alerta de chuvas intensas até a próxima sexta-feira (6). O aviso indica possibilidade de novos temporais, o que pode provocar mais alagamentos, quedas de galhos e outros transtornos em áreas urbanas.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Barcarena para saber quais medidas estão sendo adotadas e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Temporal provoca alagamentos em Barcarena, que está em alerta para chuvas fortes até sexta-feira (6)
Pará
