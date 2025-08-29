Temporal forte destrói carros e danifica barracas em Marabá

Um temporal forte, que atingiu Marabá nesta quinta-feira (28), causou diversos prejuízos para na orla e na famosa praia do Tucunaré. Carros tiveram parabrisas quebrados, tendas voaram e barracas foram totalmente destruídas na praia. O temporal atípico rompeu com os dias de sol e o clima seco que predomina no município. A Prefeitura Municipal de Marabá delegou equipes da Defesa Civil do município para fazer o levantamento dos estragos.

Fotos e vídeos que circularam nas redes sociais mostram que tendas com estrutura de ferro na orla da cidade voaram. Algumas estruturas atingiram carros que estavam estacionados. Um dos carros teve o parabrisa quebrado e o teto amassado. Na praia do Tucunaré, ponto turístico de Marabá, várias barracas tiveram as estruturas danificadas. Duas delas foram totalmente destruídas pelo vento forte.

O sistema de de satélite do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) identificou um temporal forte na região de Marabá. O especialista José Raimundo Abreu detalhou que não está havendo um clima seco bem definido na região Sul e Sudeste do Pará.

"Houve a formação de nuvens cumulosnimbus organizou nos altos níveis essas nuvens fora de época, porque em Marabá ainda está dentro de período muito seco e essas nuvens a gente tem observado que este ano excepcionalmente não está tendo um período seco bem definido no Sul e Sudeste do Pará. Está terminando o período mais seco e você ainda não ouviu falar de focos de incêndio na região. Isso porque tem sempre ocorrido alguns tipos de chuvas em áreas isoladas, na maioria", explicou.

Nas suas redes sociais, o prefeito Toni Cunha divulgou uma nota sobre as ações da Defesa Civil do Município. "O temporal forte causou danos em Marabá. Especialmente, vi vídeos de danos nas estruturas de barradas montadas na praia do Tucunaré, que estavam previstas para sair apenas fim de setembro. Orientei a Defesa Civil, comandada pelo coronel Norat, que analise a possibilidade de remontar as estruturas que não foram danificadas para que os barraqueiros continuem a trabalhar.", informou.