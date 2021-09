Temporal causou destruição em Itaituba, no sudoeste do Pará

A chuva e o vento forte deixaram um rastro de destruição em Itaituba, na tarde de quinta-feira (16). O forte temporal derrubou árvores, provocou o desabamento de casas (palafitas) e a interrupção de energia elétrica em alguns pontos da cidade. No bairro São José, na Vila Nova, três casas foram totalmente destruídas, deixando as famílias desabrigadas. A força do vento também destelhou residências da 1ª Rua e derrubou um poste, deixando os moradores sem energia elétrica. Em frente ao prédio da Delegacia, ainda segundo os moradores, um outdoor quebrou e caiu em cima de um veículo e de um caminhão betoneira, estacionados no local.

Em nota, a Prefeitura de Itaituba, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, informou que, na noite de 16 de setembro, a cidade de Itaituba e parte da região sudoeste do Pará foram atingidas por um forte temporal. E afirmou que a prefeitura está tomando as medidas necessárias, com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado, com equipes nas ruas, para o levantamento dos prejuízos sofridos por moradores e comerciantes.

A Defesa Civil do município informou ainda que mesmo diante do forte temporal com ventos fortes acima de 80 quilômetros/hora, que causou todos esses danos, felizmente até o momento não há registros de nenhuma vítima ou pessoas feridas, somente prejuízos materiais. “A Prefeitura de Itaituba se solidariza com as famílias e comerciantes atingidos por esses eventos naturais e está atuando junto aos órgãos competentes do estado para dar apoio no que for necessário”, informou.