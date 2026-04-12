Tartaruga-verde é resgatada com dificuldade de nado em Maracanã, no Pará

Uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) foi resgatada neste sábado (11), após ser encontrada com dificuldades de nado e mergulho na praia da Marieta, no município de Maracanã, nordeste do Pará. O atendimento foi acionado por moradores da área, que perceberam o comportamento anormal do animal.

A equipe do Instituto Bicho D’água (IBD), por meio do Projeto de Caracterização e Monitoramento de Cetáceos nas Bacias Pará-Maranhão e Foz do Amazonas (PCMC/PAMA-FZA), prestou as primeiras orientações de socorro ainda no local, enquanto uma equipe especializada se deslocava para realizar o resgate.

Após o atendimento inicial, a tartaruga foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Fauna Aquática (Crefa), instalado no Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Castanhal, onde recebe cuidados para estabilização e tratamento.

Segundo o Instituto Bicho D’água, o estado de saúde do animal é considerado reservado.