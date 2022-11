Suspeito de participar da morte de policial federal é preso em Parauapebas

Dando cumprimento a operação “Fechando o Cerco”, em Parauapebas, sudeste do Pará, a Polícia Militar prendeu Jordan Almeida Brito, de 24 anos. Ele é suspeito de participar, com outros dois comparsas, da morte do policial federal Ramon Santos Costa, de 33 anos, em um assalto cometido em 2021. A polícia chegou até o suspeito após receber denúncia anônima. Ele foi localizado em um condomínio no bairro Altamira. Jordan era considerado foragido da Justiça e estava com mandado de prisão preventiva decretado, por latrocínio, expedido pela justiça da cidade de Goianésia do Pará, também no sudeste paraense.

Relembre o crime

O crime aconteceu em outubro de 2021, durante assalto a um ônibus de passageiros na PA-150, entre os municípios de Jacundá e Goianésia do Pará. O ônibus fazia o trajeto entre Marabá e Belém durante a madrugada quando foi alvo de três criminosos, que entraram no transporte e anunciaram o assalto.

Segundo informações da polícia, o agente federal reagiu ao assalto. Houve troca de tiros e ele acabou baleado, assim como os criminosos.

Da denúncia à prisão

Após denúncia anônima, os policiais tiveram acesso ao prédio do suspeito após a permissão do proprietário do condomínio. Na ocasião, Jordan estava na companhia da esposa e, ao se identificar para os militares, foi constatado que ele seria um dos suspeitos do crime.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis, e deve ser encaminhado para o município onde aconteceu o crime, onde ficará à disposição da Justiça.

Para a polícia, o trabalho integrado entre a segurança pública e a comunidade tem contribuído com ações positivas e o resultado está na captura de criminosos de alta periculosidade. A polícia ressalta que as denúncias realizadas pela comunidade ficam em sigilo e não oferecem nenhum risco.