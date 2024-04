Associação de docentes da UFPA anuncia greve; saiba quando os professores devem parar as atividades

Em assembleia geral realizada pela Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará - UFPA (Adufpa), nesta segunda-feira (8), no hall da reitoria da instituição, os professores presentes aprovaram a deflagração de greve na instituição a partir do próximo dia 15 de abril. A decisão foi detalhada por meio das redes sociais da Adufpa.

Os professores de universidades no país têm uma defasagem salarial de 60% nos últimos dez anos. Por essa razão, eles reivindicam que o Governo Federal pague 7,5% de reajuste salarial em 2024, 7,5% em 2025 e 7,5% em 2026. No entanto, o Governo apresentou como contraproposta: 0% de reajuste em 2024, 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026, com o que não concordam os professores.

E ainda, professores, técnicos e alunos do Instituto Federal do Pará (IFPA) realizaram um ato unificado, na manhã da quarta-feira (3), em frente a instituição, na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em prol de melhorias aos direitos trabalhistas. De acordo com Laurenir Peniche, coordenadora do Sinasefe - Sindicato Nacional que representa os servidores (docentes e técnicos) da Rede Federal de Educação Básica, Técnica e Tecnológica, o ato se une a outras entidades sindicais que também buscam a melhoria pelos direitos dos trabalhadores.

Eles anunciaram início de greve na instituição a partir da última quarta-feira, sendo mantidos apenas 30% dos serviços obrigatórios. Segundo os servidores, as atividades da instituição serão paralisadas por tempo indeterminado, em apoio a outras instituições federais que aderiram ao movimento grevista. Durante o ato, técnicos da Universidade Federal do Pará (UFPA) também estiveram no protesto apoiando o ato de paralisação que os servidores do IFPA iniciaram.

Ufra

Também em assembleia-geral extraordinária da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural da Amazônia (Adufra), na última terça-feira (2), na sede da instituição, os professores da universidade deliberaram iniciar uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 1º de maio de 2024. A nota da Adufra é assinada pela presidente da entidade, Maria Auxiliadora Feio Gomes.

Unifesspa e Ufopa

Professores da Universidade do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) tiraram indicativo para entrar em greve no dia 15 deste mês. No dia 9, haverá uma nova assembleia dos docentes. Os técnicos administrativos das instituições já estão em greve desde o dia 11 de março, conforme detalhado pela reportagem de O Liberal ainda no último dia 2 deste mês.

Já na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), o sindicato dos professores acompanha as negociações do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) com o Governo Federal. Se essas negociações não prosperarem, a categoria poderá entrar em greve, mais para frente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à UFPA sobre o caso. No entanto, até o fechamento desta edição, a universidade não se manifestou. A reportagem aguarda retorno.