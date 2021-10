Sobe para 10 o número de casos suspeitos de doença da 'urina preta' em Santarém

Santarém registra mais um caso suspeito de síndrome de Haff, popularmente conhecida como doença da urina preta. Trata-se de uma mulher de 38 anos, que passou mal após ter consumido peixes das espécies Pacu e Aracu.

Ela deu entrada no Hospital Municipal de Santarém (HMS), no último domingo (10), apresentando os sintomas característicos da doença. A paciente apresentou quadro clínico estável e recebeu alta no dia 11 de outubro.

Em nota a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), informou que, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), no momento, investiga 22 casos suspeitos da síndrome de Haff, sendo Belém (02), Santarém (10), Juruti (03), Almeirim (02), Afuá (02), Breves (02) e Trairão (01).

A Sespa enfatiza que os exames sanguíneos e de urina dos casos suspeitos foram encaminhados, por meio do Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen), para laboratório de referência fora do Estado, por isso o resultado não depende da Sespa e até o momento não há previsão.