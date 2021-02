Situação em Ipixuna está estabilizada, diz governo do Estado

Equipes do governo do Estado e da prefeitura de Ipixuna do Pará, na região Nordeste, avaliaram que a situação no município está estabilizada. Já foram concluídas as fases de socorro e salvamento, e iniciadas as ações de assistência às vítimas, paralelamente ao restabelecimento das áreas afetadas pelas chuvas que caem sobre o município desde o início e têm gerado enormes transtornos á população local.

Essa avaliação ocorreu durante reunião realizada na noite da última quarta-feira (17). “Hoje (quarta) nós fizemos um sobrevoo na área afetada, e a gente já pode afirmar que a situação está estável. O governo do Estado está nas tratativas de homologação da situação de emergência, bem como no reconhecimento do governo federal, para que outros benefícios possam chegar ao município de Ipixuna”, disse o secretário adjunto da Defesa Civil Estadual, coronel Reginaldo Pinheiro.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), fazem a sinalização no trecho atingido pela enxurrada na rodovia BR-010 (Belém-Brasília) para evitar acidentes. A expectativa é garantir em breve a trafegabilidade na estrada, com a construção de um desvio provisório. Já estão chegando a Ipixuna materiais do município de Tracuateua, objetivando restabelecer o fluxo de veículos leves.

“A Polícia Militar e a PRF atuam em conjunto nas rodovias que possam estar interligadas à BR-010 fazendo o desvio de veículos, para não acumular carretas”, disse, ainda, o coronel Reginaldo Pinheiro. A Defesa Civil do Estado foi acionada para atuar de modo emergencial em Ipixuna do Pará. O governo do Estado já está oferecendo às famílias atingidas o Benefício Eventual, um programa da área de assistência social que atende pessoas em extrema vulnerabilidade social e vítimas de desastres naturais.

Uma equipe da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) iniciou o processo para concessão do benefício do programa “Sua Casa” para as famílias que atendem aos critérios do programa, enquanto a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) está apoiando a Secretaria Municipal de Saúde para monitorar os casos de covid-19. A Polícia Civil também iniciou o serviço de emissão de registro de identificação às pessoas que perderam documentos.