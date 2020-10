Sindicato defende que ano letivo seja encerrado no Pará

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) realizaram nesta quarta-feira (14) um ato público em frente ao prédio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Mauro Borges, da coordenação do Sintepp, comentou a manifestação. “O objetivo é mostrar para o governo que a nossa categoria não vai abrir mão de garantir a proteção da vida dos nossos alunos e a proteção da vida dos trabalhadores de educação”, disse. Veja:

Também nesta manhã, representantes do Sintepp estiveram reunidos com a titular da Seduc, Elieth Braga. Na pauta, o retorno, ou não, das aulas presenciais e a discussão sobre o calendário 2021 e 2022. “Entendemos que o ano de 2020 é um ano que já foi perdido. Não tem como mais recuperar. Vamos fazer um debate com o governo do Estado sobre um possível adiamento do Enem (Ensino Nacional de Ensino Médio), porque tanto o Pará como outros estados da federação não retornaram ainda 100%. E o Enem precisa ser adiado, suspenso, e nós esperamos que o governo tenha sensibilidade de preservar as vidas, não só as nossas, mas a dos alunos, para que possamos retornar, mais na frente, com segurança”, afirmou Mauro.

As provas do Enem estão marcadas para janeiro e fevereiro de 2021.

Mauro Borges afirmou que o Sintepp defende que ano letivo seja encerrado e que o calendário possa garantir a segurança dos trabalhadores e dos alunos e de seus familiares. “Porque, quando você se contamina na escola, fatalmente você vai estar contaminando os seus familiares em casa”, afirmou.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) disse que na reunião realizada na manhã desta quarta-feira foram debatidos os protocolos sanitários e o calendário escolar para retomada das aulas na rede estadual de ensino.

"A Seduc ressalta que o retorno às aulas presenciais será feito de forma gradual, em data a ser divulgada, com acréscimo de 25% no número de alunos a cada 15 dias, obedecendo as normas de higiene recomendadas pelos órgãos de saúde. Os alunos da 3ª série do ensino médio serão os primeiros a retornarem às atividades, assegurando o aprendizado e a competitividade necessários no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado no início de 2021", disse a nota.

Segundo a Seduc, todas as escolas da rede estadual de ensino já receberam o suprimento de fundos para higienização e prevenção à covid-19 "para que o retorno presencial obedeça todos os protocolos sanitários recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS)".