Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Setur realiza pesquisas para identificar perfil de turistas e romeiros do Círio de Nazaré 2025

Entre os dias 8 e 12 de outubro, pesquisadores vão aplicar 2.400 entrevistas, em locais de grande concentração de pessoas, na capital paraense, Belém

Agência Pará

Com o objetivo de conhecer melhor as características, necessidades e motivações dos visitantes que participam da maior manifestação religiosa do Pará, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) iniciou, por meio do Observatório do Turismo Paraense, uma série de pesquisas durante o Círio de Nazaré 2025. A ação é realizada em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) e a Universidade Federal do Pará (UFPA).

Entre os dias 8 e 12 de outubro, equipes estarão em pontos estratégicos de Belém, aplicando questionários com turistas e romeiros que participam da festividade. Ao todo, 44 pesquisadores irão aplicar 2.400 entrevistas, em locais de grande concentração de visitantes.

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, destaca que as informações levantadas são estratégicas para o fortalecimento do turismo religioso no Estado. “O Círio de Nazaré é um patrimônio cultural e espiritual do povo paraense, que movimenta milhares de visitantes e impacta fortemente a economia do Estado. Conhecer o perfil desses turistas e romeiros nos permite planejar melhor ações de acolhimento, infraestrutura e promoção turística, além de valorizar a e a identidade do nosso povo.”

VEJA MAIS

image Governo lança plataforma turística 'Visit Pará'
Em um ambiente virtual integrado, a plataforma conta com site e aplicativo destinados a turistas, órgãos públicos e empreendedores locais

image Restaurantes de Belém projetam faturar 30% a mais no 2º semestre com COP 30 e Círio de Nazaré
Cidade vive expectativa de alta histórica no turismo gastronômico com dois grandes eventos no segundo semestre; estabelecimentos investem em infraestrutura, qualificação e valorização da culinária regional.

A pesquisa “Perfil dos Turistas do Círio” busca levantar dados sobre o número de visitantes vindos de fora do Pará, os estados de origem, tempo médio de permanência, gastos durante a estadia em Belém e o impacto econômico gerado para a economia local. O estudo também investigará os principais meios de hospedagem utilizados — como hotéis, pousadas ou casas de amigos e parentes — e os atrativos turísticos mais visitados na capital paraense.

Já a pesquisa “Perfil dos Romeiros do Círio de Nazaré” tem foco nos devotos que chegam a Belém a pé, vindos de outros municípios. O levantamento busca compreender aspectos como o ponto de partida das caminhadas, o grau de envolvimento religioso, o formato das peregrinações (individual, em grupo ou familiar), a motivação para participar e a percepção sobre o acolhimento recebido ao longo do trajeto.

De acordo com o coordenador do Observatório do Turismo do Pará e Região Norte, Admilson Alcântara, a iniciativa envolve ampla articulação técnica. “Na quarta-feira (8), à noite, a partir das 18h, faremos o lançamento da pesquisa com as equipes do Observatório e do Dieese. São 22 pesquisadores para cada pesquisa, nas ruas de Belém, e um total de 2.400 questionários aplicados, com o apoio de parceiros como a UFPA e a Setur."

"Será um trabalho importante para entendermos com profundidade o perfil dos peregrinos e dos turistas que participam do Círio”, explicou Admilson Alcântara, ao contar que as pesquisas já são realizadas há 20 anos e a parceria com o Dieese também completa este ano duas décadas de trabalho conjunto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

setur

turistas e romeiros do Círio de Nazaré 2025

círio 2025
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VARANDA

Vídeo: Helder Barbalho abre III Fórum Varanda da Amazônia ao lado de Fafá de Belém

“Estamos invertendo a lógica de que floresta em pé vale menos do que floresta derrubada", afirmou o governador

07.10.25 15h09

REVITALIZADA

Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, do Apeú, é revitalizada após ato de vandalismo

Será recolocada na “pracinha da santinha”, após comoção causada pela depredação

07.10.25 11h19

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de desmatar cerca de 11 mil campos de futebol no Pará

Segundo as autoridades, os crimes praticados pelo suspeito resultaram no desmatamento de 7.867,630 hectares de vegetação nativa na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu

07.10.25 9h25

OPERAÇÃO CÍRIO 2025

Mais de 12 mil agentes de segurança pública atuarão no Círio 2025

As ações iniciam nesta terça-feira (6/10) e seguem até o dia 29 de outubro

06.10.25 13h54

MAIS LIDAS EM PARÁ

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

FESTA DA FÉ

Fé, gratidão e acolhimento: há 13 anos, dona Rita recebe romeiros na BR-316 com amor e dedicação

O tradicional ponto de apoio aos romeiros, montado há 13 anos por dona Rita Barreto Nunes está em pleno preparo para receber milhares de devotos que seguem rumo a Belém durante o Círio

07.10.25 8h00

COMBATE À ESCRAVIDÃO

Pará tem sete novos nomes incluídos na “lista suja” do trabalho escravo do governo federal

Atualização divulgada nesta segunda-feira (6) traz 159 novos empregadores em todo o país; casos resultaram no resgate de 1.530 trabalhadores

06.10.25 15h32

VEJA O VÍDEO!

'Parece que me amavam só quando era diácono da Basílica', diz paraense que virou Pai de Santo

Em entrevista exclusiva, Manuel Valente revelou ainda que há anos já fazia preces e pedidos a orixás, entidades e Encantados, mesmo nas orações na Basílica Santuário de Nazaré. Veja!

02.10.25 15h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda