Restaurantes de Belém projetam faturar 30% a mais no 2º semestre com COP 30 e Círio de Nazaré

Cidade vive expectativa de alta histórica no turismo gastronômico com dois grandes eventos no segundo semestre; estabelecimentos investem em infraestrutura, qualificação e valorização da culinária regional.

Jéssica Nascimento

Com a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) marcada para novembro e o tradicional Círio de Nazaré em outubro, os restaurantes de Belém já sentem os reflexos do que promete ser o semestre mais movimentado dos últimos anos. Estimativas do setor apontam para um crescimento de até 30% no faturamento, impulsionado pela combinação do turismo religioso e internacional

image (Foto: Igor Mota)

Para Saulo Jennings, chef paraense, dono de restaurantes na capital e Embaixador Gastronômico da ONU Turismo, a movimentação já começou. Segundo ele, o planejamento vem sendo feito há meses com reforço de equipe, novos fornecedores e ajustes logísticos para atender à alta demanda.

"Acredito que este será um dos períodos mais intensos da história recente da gastronomia em Belém. Quem estiver mais preparado, com certeza vai ter público", afirma.

Jennings destaca ainda que o turismo gastronômico já mostra sinais de crescimento antes mesmo dos grandes eventos. “Este ano o movimento começou mais cedo e tem sido mais forte. A expectativa é que 2025 supere o último ano”, projeta.

image (Foto: Igor Mota)

Com o aumento do turismo, pratos tradicionais da culinária paraense têm ganhado protagonismo. No restaurante de Jennings, o carro-chefe entre os turistas é a Piracaia, prato típico da região do Tapajós: peixe assado na brasa, banana-da-terra, arroz de chicória, vinagrete de feijão de Santarém e farinha.

"É um prato que representa a tradição, o sabor e a identidade do nosso povo. E isso atrai quem busca uma experiência autêntica", explica o chef.

Adaptações para novos públicos e formatos

Em bairros mais afastados do centro, como a Marambaia, restaurantes também se organizam para acompanhar a alta do movimento. Paulo Santos, funcionário de um restaurante local, relata mudanças no ambiente e no cardápio para atrair principalmente os turistas jovens.

image Paulo Santos. (Foto: Igor Mota)

“Montamos mais combos, pratos para famílias, vinho com cuias regionais, além de organizar o ambiente com elementos como aquário ornamental e placas informativas”, conta Paulo.

O restaurante, que atende majoritariamente moradores da região, já percebe a chegada de novos públicos: "Já vieram clientes de outros estados como Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, só pra provar a nossa culinária."

Círio de Nazaré: turismo afetivo e aumento da demanda

De acordo com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará (SHRBS), o impacto do Círio é significativo para o setor de alimentação. A movimentação de pessoas que retornam à cidade para visitar parentes e participar da maior festa religiosa do estado aquece o setor todos os anos.

“A gastronomia regional é muito bem explorada durante o Círio, e a expectativa é que os estabelecimentos tenham ganhos lineares nesse período”, explica Fernando Soares, assessor jurídico do sindicato.

image (Foto: Igor Mota)

COP 30: preocupação com desabastecimento e capacitação da equipe

O evento climático internacional representa, para o setor gastronômico, uma oportunidade de ouro — mas também um desafio logístico. Fernando Soares alerta para um risco real: o desabastecimento de insumos.

“Se um prato como o filé mignon tiver uma demanda muito alta, será que vai haver reposição no dia seguinte?”, questiona.

Além disso, restaurantes estão se organizando para atender a um público global. “Alguns estão contratando profissionais bilíngues, outros buscam qualificação básica em idiomas para melhorar o atendimento aos visitantes estrangeiros”, completa.

Apesar dos desafios, o clima entre os profissionais do setor é de otimismo. “É o momento de mostrar a força da gastronomia paraense e da nossa hospitalidade. Quem conseguir manter a essência e atender bem vai sair na frente”, conclui o chef Saulo Jennings.

 

