Sespa prorroga campanha de vacinação contra Influenza até 29 de novembro

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) vai prorrogar até o dia 29 de novembro de 2024 a campanha de vacinação contra Influenza.A prorrogação da campanha é necessária por conta da baixa adesão do público-alvo. A meta era vacinar até o dia 26 de outubro, 90% dos grupos prioritários, que soma 2.751.070 de pessoas, mas até o momento só 687.767 pessoas foram vacinadas, o que representa 25% da meta.

O principal objetivo desta campanha é prevenir complicações graves decorrentes da gripe, reduzir o número de óbitos e minimizar o impacto nos serviços de saúde, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Jaíra Ataíde, coordenadora estadual de imunizações, reforça a importância da vacinação. “A vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza e tem capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos, principalmente de pessoas vulneráveis”.

A vacinação está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o estado. A Sespa orienta que todos os grupos prioritários procurem os postos de vacinação mais próximos de sua casa para se protegerem adequadamente contra a influenza e contribuir para a saúde coletiva.

Segundo a secretária de Saúde Pública do Pará, Ivete Gadelha Vaz, a campanha foi pensada justamente para que quando o período chuvoso chegue na região Norte, todos os grupos prioritários já estejam protegidos.

“A campanha contra influenza (gripe) 2024 iniciou no dia 2 de setembro, adaptada às condições da região Norte. Diferente das demais regiões, onde a vacinação ocorre entre abril e maio, a campanha no Pará vai se estender até 29 de novembro, ampliando a oportunidade das pessoas se protegerem antes da chegada do período chuvoso e do inverno amazônico”, explica a secretária.

A vacinação é direcionada principalmente a dois grupos:

Grupo prioritário: inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, povos indígenas e professores. É fundamental que todos os membros desses grupos recebam a vacina, pois eles estão mais vulneráveis aos efeitos graves da influenza.

Outros grupos: a vacinação também abrangerá pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, pessoas com deficiências, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos, trabalhadores portuários, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade.