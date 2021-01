Sespa desmente que o Pará vai receber pacientes com covid-19 do Amazonas

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) desmentiu, no início da noite desta quinta-feira (14), a informação publicada em alguns portais e sites de notícias afirmando que o Pará está entre os estados brasileiros que vão receber pacientes com covid-19 transferidos do estado do Amazonas. Segundo a secretaria, não há possibilidade para esse tipo de transferência.



"A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que no momento não há possibilidade de recebimento de pacientes de outros estados", destacou, em nota, após ser questionada sobre a suposta notícia, que afirmou que o Pará e mais seis estados deveriam receber 750 pacientes da capital do Amazonas, Manaus, após mobilização do Ministério da Saúde.



Transferências do Amazonas

De acordo com o Governo do Amazonas, um plano de cooperação com o governo federal foi lançado nesta quinta-feira, para o transporte aéreo e tratamento, em um primeiro momento, de 235 pacientes acometidos pela covid-19 em Manaus, cujos quadros clínicos são considerados moderados.

A medida foi tomada com base na escassez de oxigênio para suprir a demanda gerada com o aumento de hospitalizações decorrentes da pandemia na rede pública estadual de saúde.



Cem pacientes serão transferidos para hospitais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal, além de mais 100 para a rede estadual de saúde de Goiás. A informação foi publicada às 16h35, no site oficial do Governo do Amazonas, em www.amazonas.am.gov.br.