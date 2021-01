Sespa desmente circulação de nova cepa do coronavírus no Pará

Em nota encaminhada a redação integrada de O Liberal, no início da tarde dessa sexta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) minimizou declaração dada na noite dessa quinta-feira (21), pelo governador do Estado do Pará, de que uma "segunda onda de contaminação do Novo Coronavírus chegou à região" do Oeste do Pará, e descartou que entre, os aumentos de casos, estejam registos confirmados na nova cepa do coronavírus - que já foi identificada no vizinho estado do Amazonas e alerta autoridades santárias dos dois estados e do Brasil.

Em nota, encaminhada às 12h10 a Sespa disse que "A Secretaria de Estado de Saúde Pública informa que não há casos confirmados da cepa do coronavírus do Amazonas no Estado do Pará".

A confirmação veio após a grande repercussão de postagem feita pelo governador Helder Barbalho, que visita a região oeste do Estado. Essa região tem vários municípios paraenses vizinhos ao estado do Amazonas, onde a nova cepa do coronavírus foi detectada e uma grave crise epidemiológica se instalou no últimos dias, inclusive com escassez nos estoques de oxigênio para atendimentos de casos de covid-19 e com altas nos índices de ocupações de leitos.

Hoje estive reunido com os prefeitos da região do Baixo Amazonas e conversamos sobre a situação aqui desta região. A segunda onda de contágio já chegou no extremo Oeste do Pará e pra evitar que se alastre para todo Estado é necessário tomarmos medidas mais rígidas. pic.twitter.com/9nHVENV4k3 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 22, 2021

Eram 20h26 quando o governador Helder Barbalho citou gravidade da situação no oeste paraense. "É preciso que todos sigam as recomendações sanitárias, usem máscaras e respeitem o distanciamento social", disse o governador, após publicar que lamentava informar que "no extremo Oeste do Pará, constatamos que a segunda onda de contaminação do Novo Coronavírus chegou" à região.

A mensagem, divulgada em sua conta no Twitter, teve grande repercussão, suscitando debates entre especialistas, e dívidas, na população em geral, se já se trataria da nova cepa do coronavírus, encontrada no Amazonas. Muitos aguardavam, nessa sexta (22), um posicionamento da Sespa sobre o assunto.

Governador visita região vizinha ao Amazonas



Na manhã desta sexta, Helder Barbalho visitou o Hospital 9 de abril, em Juruti. Na quinta-feira (21), o governador reuniu com prefeitos e esteve em Faro e Terra Santa para acompanhar a situação da saúde pública. O goverador ainda estará em Óbidos ainda hoje. Alguns dos municípios da região oeste do Pará também enfrentaram problemas com a falta de oxigênio e dificuldades logísticas nos insumos hospitalares, no últimos dias.

Em Juruti, visitando o hospital 9 de abril. #ParáContraoCoronavírus pic.twitter.com/NXb6RF7dyb — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 22, 2021

Em Faro, o governador acompanhou os atendimentos do Barco Hospital Papa Francisco, que o conduziu rio abaixo até o distrito de Nova Maracanã. A embarcação está com cinco pacientes sendo estabilizados em leitos clínicos. Com apoio do governo estadual, o município de Faro também recebeu 30 cilindros comprados pela prefeitura.

O hospital flutuante anunciou ainda ontem a transferência de nove pacientes para as redes de hospital do Estado. Dois pacientes seriam encaminahdos ao Hospital Regional Baixo Amazonas, em Santarém, e os outros sete receberiam assistência no Hospital 9 de abril, em Juruti.