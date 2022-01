Sespa confirma mais 107 casos e três mortes por covid-19 no Pará

No início da noite desde sábado (15), a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) confirmou mais 107 novos casos e três óbitos por covid-19 no Pará. Os números são referentes aos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 260 ocorrências da doença e uma morte ocorridas em em dias anteriores. Com isso, os número chegam a 633.356 casos e 17.237 óbitos.

Ainda conforme o boletim divulgado pela Sespa, a região do Araguaia comanda o número de casos, com 72 nos últimos sete dias. Em seguida, vem a Grande Belém, Marajó Oriental e Baixo Tocantins, com 31 casos. O Baixo Amazonas registrou apenas um caso de covid-19.

Já em relação às subnotificações, o Baixo Amazonas tem o maior número de casos, com 137. Em seguida, vem a região metropolitana de Belém, Marajó Oriental e Baixo Tocantins, com 66; o Araguaia, com 54; e um no Carajás.

Sobre a ocupação de leitos exclusivos para a covid-19, sob a gestão estadual: o clínico tem taxa de ocupação de 52,31%, com 216 no total, 103 disponíveis e 113 ocupados. Já a UTI adulto tem ocupação de 68,16%, com 201 no total, sendo 64 disponíveis e 137 ocupados.

O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade, está disponível neste link.