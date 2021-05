Sespa confirma 14.115 óbitos por covid-19 no Pará

Foram confirmados, nesta quarta-feira, 19, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), 262 novos casos de infecção e 12 óbitos por covid-19 nos últimos sete dias. Segundo os números então divulgados, também há registros subnotificados pelas prefeituras, de mais 1.628 ocorrências e 23 mortes por dias anteriores de uma semana atrás.

Deste modo, até às 18h de hoje, foram totalizados 505.239 casos confirmados e 14.115 paraenses mortos por covid-19. Já a taxa de letalidade recuou para 2,79%, com 471.494 pacientes recuperados, 504 casos em análise e 85.430 suspeitas descartadas.

Também nesta noite, a Sespa divulgou números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. O Pará continua com 100% de vagas para caso de paciente que requer tratamento em UTI Neonatal, que conta com três leitos, todos desocupados. A disponibilidade atual de leitos no Estado é esta: clínicos - 866 ofertados, 465 disponíveis (ocupação de 46.30%); clínicos pediátricos - de 7 ofertados, 5 disponíveis (ocupação de 28,57%); UTI Adulto - de 605 ofertados, 217 disponíveis (ocupação de 64,13%); UTI Pediátrica - de 12 ofertados, 6 disponíveis (ocupação de 50,00%); UTI Neonatal - de 3 ofertados, 3 disponíveis (ocupação de 0,00%).

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19

. Total de casos confirmados: 505.239

. Total de óbitos: 14.115

. Em análise: 504

. Recuperados: 471.494

. Descartados: 85.430

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados - 19): 262

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados - 19): 12

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados - 19): 1.628

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados - 19): 23