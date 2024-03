Servidores da Educação do Pará participam de protesto e denunciam 'achatamento salarial'

Nesta terça-feira (26), ocorre a paralisação e ato unificado dos servidores públicos estaduais, na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), no bairro do Marco, em Belém.

O ato foi chamado pelo fórum estadual das entidades. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Público do Pará (Sintepp), "a educação não paralisará suas atividades" nesta terça-feira, mas participa do ato.

O Sintepp compõe o fórum e fala que "a falta de respostas do governo Helder Barbalho ao conjunto do funcionalismo público estadual, que vem amargando achatamento salarial, sem que sejam garantidas sequer as reposições inflacionárias, chegando-se a uma perda de 26,81% na gestão do MDB no Estado, impõe às diversas categorias essa mobilização e luta".