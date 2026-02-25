Capa Jornal Amazônia
Sermão Quaresmal convida fiéis à reflexão em igrejas históricas de Belém

A cerimônia é composta por cantos, orações e pela pregação do sacerdote, que conduz a reflexão central da noite

O Liberal
fonte

População é convidada para momentos de reflexão no período da Quaresma (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

A Arquidiocese de Belém realiza mais uma edição do tradicional Sermão Quaresmal, iniciativa que convida a população católica de Belém a vivenciar um tempo de oração, reflexão e valorização do patrimônio histórico e religioso da capital paraense. A programação é aberta ao público e ocorre sempre às 19h.

Neste ano, os encontros serão realizados em duas igrejas históricas da Cidade Velha. A primeira celebração acontece nesta quinta-feira (26), na Igreja Santo Alexandre (Praça Dom Frei Caetano Brandão), com pregação do monsenhor Agostinho Cruz, vigário-geral da Arquidiocese e cura da Catedral. O tema da reflexão será “Onde está o teu coração?”.

No dia 26 de março, o Sermão Quaresmal será realizado na Catedral Metropolitana de Belém, também na Praça Dom Frei Caetano Brandão, com pregação de dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém. O tema será “O nosso coração está em Deus”.

Além da pregação, a programação conta com a participação do coro Schola Cantorum, que executa cantos sacros, proporcionando aos fiéis uma experiência de espiritualidade aliada à apreciação da arte, da música e da história presentes nas igrejas centenárias da capital.

O Sermão Quaresmal já foi realizado em templos históricos como a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a Igreja de Sant’Ana da Campina, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Igreja Nossa Senhora das Mercês e a Capela Santo Antônio, reforçando o compromisso com a preservação e valorização do patrimônio religioso.

O sermão é uma prática tradicional da Igreja Católica e tem como objetivo fortalecer a fé e estimular a vivência piedosa durante a Quaresma. A cerimônia é composta por cantos, orações e pela pregação do sacerdote, que conduz a reflexão central da noite.

A iniciativa dialoga com outra tradição já conhecida dos fiéis da capital: os Sermões da Sexta-feira Santa, realizados anualmente na Arquidiocese, como o Sermão do Encontro, o Sermão das Sete Palavras e o Sermão do Descendimento da Cruz, momentos marcantes da programação da Semana Santa em Belém.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.

