Seminário e premiação do Ministério Público marcam os 15 anos da Lei Maria da Penha

Em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha, o Ministério Público do Pará (MPPA) promove o seminário “15 Anos da Lei Maria da Penha: Avanços e Conquistas'' e o “Prêmio Mulheres Empoderadas”. A ação ocorre em Belém, nos dias 19 e 20 de agosto; Santarém no dia 24 de agosto; e em Marabá no dia 1º de setembro. O evento será na modalidade presencial, seguindo os protocolos relacionados à covid-19.

O evento é voltado aos integrantes do MPPA e conta com palestras sobre proteção e leis que amparam as mulheres. Além disso, serão discutidos os novos crimes de stalking e de violência psicológica contra a mulher.

Já o prêmio é destinado a mulheres que se destacam no trabalho de proteção à mulher em situação de violência doméstica ou que demonstram relevância em suas respectivas áreas de atuação. Serão premiadas 20 mulheres que se destacam nas regiões em que atuam.

As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico https://ceaf.mppa.mp.br/app/login.