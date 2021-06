Semas apreende pescado, armas e animais silvestres em Tucuruí

Cerca de 700 quilos de peixe fresco, animais silvestres, armas de fogo, além de material proibido para caça e pesca foram apreendidos, durante uma operação de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), realizada entre os dias 7 e 17 deste mês, em municípios das Unidades de Conservação do Lago de Tucuruí, no sudeste do estado.

A equipe da diretoria de fiscalização da Semas atuou em parceria com equipes do Ideflor-Bio, Polícia Militar, Secretarias Municipais e a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte). Além de impedir a prática de crimes ambientais, a ação de fiscalização objetivou garantir a preservação dos recursos naturais das Unidades de Conservação. Mais de 90% da economia da região é baseada na pesca comercial, o que torna o combate à pesca predatória essencial às comunidades locais.

Segundo Mônica Moreira, diretora de fiscalização da Semas, foram promovidas ações de conscientizações entre a população local para entrega voluntária de animais silvestres. "A presença constante da fiscalização ambiental, no em torno do lago de Tucuruí, tem sido fundamental para a manutenção do estoque pesqueiro da região. E também para a conscientização da população para a entrega voluntária de animais silvestres criados em cativeiro sem a devida autorização do órgão ambiental", afirmou a diretora.

Entre os animais silvestres resgatados, duas corujas suindaras, dois macacos-pregos, quatro papagaios, dois periquitos-maracanã, dois jabutis-piranga, cinco passeriformes, que foram encaminhados para avaliação veterinária. Foram apreendidas também cinco espingardas e efetuados dois autos de infração.

Houve, ainda, o confisco de um motor rabeta, oito arpões, três malhas, 31 redes e quatro varas de pesca. Uma ocorrência de mineração ilegal também foi flagrada, com apreensão de um trator pá-carregadeira. A operação abrangeu os municípios de Marabá, Tucuruí, Breu Branco, Nova Ipixuna e Itupiranga.