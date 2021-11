Semas alerta para chuvas acima do normal em novembro

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) faz um alerta que novembro pode ter chuvas acima do normal para o período. A previsão é do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico do órgão. Os índices mínimos e máximos de chuva em todo o estado variam entre 5 e 300 mm. Mas isso não quer dizer que somente tempestades torrenciais vão ocorrer. Mesmo assim, é necessário ficar em alerta.

Na região Nordeste do estado e na Região Metropolitana de Belém (RMB), os índices máximos devem chegar a 150 mm de chuvas. Já as temperaturas na RMB, seguirão máximas elevadas, em torno de 33º a 34º graus. Na faixa Norte e na região Sul do Pará as temperaturas ficarão entre 32º a 34º graus, será um mês com tempo quente e abafado nessas regiões, porém com muita nebulosidade e chuvas ao longo da tarde e início da noite.

Saulo Carvalho, coordenador de monitoramento hidrometeorológico da Semas, explica que o boletim climático apresenta uma tendência dos últimos três meses. “As águas do Atlântico continuam com temperaturas acima do normal climatológico, isso faz com que se mantenha o padrão de muita nebulosidade e formações de nuvem de chuva em toda faixa norte do Pará. Na faixa Sul, o período chuvoso continua, iniciado desde o mês passado, com o padrão de chuvas bem consolidado. No geral, as chuvas na região sudeste e sudoeste do Pará vão variar de 100 até 300 milímetros no mês”, diz.

No litoral do estado, alguns municípios do nordeste do Pará, na região do Salgado e na parte norte da ilha do Marajó, ocorrerão chuvas dentro do normal considerado para o mês de novembro, ficando entre 75 e 100 mm por mês.

O Centro-sul e oeste da Calha Norte do Pará terão índices pluviométricos elevados que contribuem para caracterização do período chuvoso dos municípios da região. Por outro lado, o centro-norte do estado apresenta menor quantidade de chuva, apesar de passar pelo final do seu período menos chuvoso. As regiões do Marajó, parte da Calha Norte, áreas do Sudeste e Baixo Amazonas terão máximos de aproximadamente 100 mm no mês e mínimos variando entre 5 e 25 mm.