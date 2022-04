Semana Santa terá 7 pontos de vendas de pescado em Santarém; confira locais e preços

Para abastecer a mesa do santareno com pescado no período da Semana Santa será promovida, nos dias 13 e 14 de abril, mais uma edição da tradicional Feira do Pescado. A venda do produto estará com valores a partir de R$14 reais o quilo.

A estimativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) é que 25 toneladas de pescados resfriados sejam comercializadas por seis piscicultores da região.

Durante os dias da realização da feira, os sete pontos disponibilizados vão ofertar as espécies de peixe tambaqui, tambatinga, matrinxã e pirarucu.

O gerente Regional da Sedap, Rodrigo Maia, enfatiza que a feira busca ofertar um valor atraente aos olhos do consumidor, com um preço acessível, além de fortalecer a cadeia de produção na região.

“Ao longo dos anos procuramos investir neste setor. Para isso, procuramos apoiá-los com programas específicos e investimos também na estrutura e organização da feira. Com tanto, asseguramos o abastecimento e evitamos o aumento exagerado dos preços do produto, haja vista que no período a demanda é grande", destacou.

Os pontos de vendas serão montados no Parque da cidade; Feira da Cohab; feira do Porto dos Milagres; mercantil Real Minibox no Bairro Jardim Santarém; Primeira Rotatória da Fernando Guilhon (Sentido centro bairro); Estacionamento do Estádio Colosso do Tapajós; Rodovia Everaldo Martins KM 19 – Comunidade São Pedro, no horário das 7h às 18h.

A piscicultor Luís Gonzada, fala da importância da data para os produtores locais. “Vamos fazer de tudo para fazer uma boa feira. Essa é uma das epocas mais esperadas, pois alavancam as vendas. A expectativa é a melhor possível”, disse.

O preço divulgado animou os consumidores, a dona de casa Maria Bezerra, já está pensando na receita. “Pirarucu assado vai ser a pedida”, contou.

Serviço

Feira do Pescado em Santarém

Data: 13 e 14 de abril

Pontos de venda:

Feira da Cohab; feira do Porto dos Milagres; mercantil Real Minibox no Bairro Jardim Santarém; Primeira Rotatória da Fernando Guilhon (Sentido centro bairro); Estacionamento do Estádio Colosso do Tapajós; Rodovia Everaldo Martins KM 19 – Comunidade São Pedro

Horário: das 7h às 18h