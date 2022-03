Pescadores falam da expectativa para as vendas de pescado na Semana Santa em Santarém

Com a aproximação da Semana Santa, pescadores de Santarém, oeste do Pará, falam da expectativa para as vendas do produto. É nesse período que existe uma mudança de comportamento dos consumidores com relação a compra do pescado, principalmente para o povo católico. A venda aumenta consideravelmente em relação aos meses anteriores.

Tradicionalmente, os católicos optam por não ingerir carne vermelha no período da quaresma, mas de acordo com os pescadores, nas duas últimas semanas as vendas estão fracas devido às fortes chuvas que têm caído no município.

Vendedor de peixe pesando o produto (Andria Almeida)

O vendedor Wander Rêgo reclamou na baixa das vendas, no entanto, ele está otimista para o mês de abril. “Acredito que a chuva esteja interferindo muito. Peixe tem para vender, não tem consumidor. Temos a expectativa de ter um alto consumo dos pescados por parte da população”, enfatizou Wander.

O pescador Júnior Anderson da Silva, também relatou a baixa procura do pescado. “Está razoável, final de mês o pessoal ainda não recebeu a grana. Deve melhorar na Semana Santa”, disse o pescador.

Ainda de acordo com o Anderson, as chuvas têm atrapalhado não somente a ida dos clientes até as feiras de peixe, mas também a captura do pescado. “Com chuva o povo não vem. E tem esse sobe e desce do nível do rio que acaba prejudicando na hora da pesca”, relatou.

Na feira do pescado do município, as espécies variam de preço. O Pirarucu, por exemplo, está na faixa de R$ 18 a 22 o quilo, já o Tambaqui está custando R$ 17 e o Pacu R$ 15. Os pescadores estimam que o produto vá sofrer um reajuste na Semana Santa.

Feira do Pescado em Santarém (Andria Almeida)

Liberação da pesca

Os pescadores vivem o retorno da autorização para captura das oito espécies de peixes, que estavam protegidas pelo período do defeso. Agora esses peixes voltaram a ser servidos nos pratos dos santarenos, os mais procurados pelo consumidor são Aracu, Pacu, Mapará e Pirapitinga. O período do defeso das oitos espécies iniciou no dia 15 de novembro de 2021 e teve fim no dia 15 de março.

Outras duas especiais permanecem até o dia 31 de março com proibição de pesca: o Acari e o Tambaqui.