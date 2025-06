Semana do Meio Ambiente: confira a programação na Região Metropolitana de Belém

No período de 1º a 5 de junho, comemora-se a Semana Nacional do Meio Ambiente, que encerra hoje (5) com a celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente. O período visa conscientizar a população sobre as questões e problemas que afetam os ecossistemas, além de reforçar a importância da preservação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável. Na região metropolitana de Belém, diversos órgãos e iniciativas terão uma programação especial, em alusão à Semana.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Dia do Meio Ambiente: sustentabilidade impulsiona novas carreiras e lucros verdes]]

[[(standard.Article) Belém celebra Dia Mundial do Meio Ambiente com refúgios verdes no coração da cidade]]

O Dia Mundial do Meio Ambiente (5) surgiu durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, em 5 de junho de 1972. A data foi escolhida para coincidir com a data de realização da conferência. Na ocasião, foram estabelecidos princípios para orientar a política ambiental no planeta, além da mudança no modo de tratar questões ambientais globalmente.

Confira a programação

Governo do Estado

O Governo do Pará promove, nesta quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, uma programação em que serão anunciados avanços históricos em políticas ambientais, entre eles, a criação do programa Pará Sem Fogo, estratégia inédita no Estado para combate a incêndios florestais; a instituição da Lei de Responsabilidade Ambiental do Estado, pioneira no Brasil; a criação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração de servidores ambientais da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), além da nomeação de novos servidores.

Data: 5 de junho

Hora: das 15h às 19h

Local: Parque do Utinga. Av. João Paulo II, S/N - Curió-Utinga, Belém - PA, 66610-770

Prefeitura de Belém

Ação de limpeza nas praias do distrito de Outeiro.

Data: 5 de junho

Hora: 9h às 12h

Local: Extensão da Praia Grande até a Praia do Amor, em Outeiro

A iniciativa visa promover a conscientização ambiental e o envolvimento da comunidade na preservação dos espaços naturais. Durante a ação, será feita a coleta de lixo em toda a extensão da Praia Grande até a Praia do Amor. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SEMMAC) realizará ainda a poda das árvores e a equipe da Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (SEZEL) estará com equipamentos para a limpeza urbana.

Ufra

‘II Semana do Meio Ambiente: práticas sustentáveis que promovem mudanças sistêmicas’.

Data: 5 de junho

Hora: 9h às 17h

Local: Estacionamento do Instituto de Ciências Agrárias (ICA), Ufra.

A programação comemora a Semana reunindo os grupos de pesquisa, ensino e extensão, divulgando os resultados obtidos e fortalecendo as redes para avançar em ações que contribuem para a formação profissional e para o crescimento ambiental, social e econômico da Amazônia.

‘Transformando o futuro: Percursos Profissionais em Engenharia Ambiental, Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas’.

Data: 5 de junho

Hora: 9h

Local: Salão Verde - Prédio Central, UFRA

Uepa

Semana do Meio Ambiente no CCPPA

Dias 4 e 5 de junho

Inscrições Gratuitas, pelo formulário disponível aqui. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyuJuPbkfIG4o1LHB6u1YnYj2YgLFEJ6smwEPUokc3UyPKVQ/viewform

A programação contará com oficinas, palestras, sessão de cúpula, exposição, contação de histórias e atividades lúdicas. As inscrições são gratuitas.

Museu Paraense Emílio Goeldi

‘II Ciclo de Diálogos “COP-30 com Ciência”: Vulnerabilidade ambiental, resiliência de rios e da floresta’.

Data: 6 de junho

Hora: de 13h às 17h

Local: auditório do Campus de Pesquisa do Museu Goeldi – Av. Perimetral, 1901 – Terra Firme

A programação gratuita e aberta a todos os públicos dá continuidade aos eventos técnico-científicos da instituição voltados à reflexão sobre temas pertinentes à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), que será promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), no mês de novembro, em Belém.

Defensoria Pública do Pará

‘Ação de Cidadania para Recicladores’.

Data: 6 de junho

Hora: 8h às 14h

Local: FCP - Fundação Cultural do Pará (Centur). Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré, Belém - PA, 66035-340

A programação é voltada prioritariamente para recicladores e conta com atendimento jurídico, emissão de documentos e educação em direitos, além de serviços de saúde e autocuidado, dentre outros.

Comunidade da Vila da Barca

‘Ato em Defesa do Meio Ambiente e das Periferias’.

Data: 5 de junho

Hora: 19h

Local: Rua Professor Nelson Ribeiro, em frente ao Conjunto Habitacional Nova Vila da Barca

Evento gratuito.

A programação conta, durante a tarde, com oficinas e rodas de conversa. Já as intervenções artísticas e apresentações culturais acontecem a partir das 19h.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade